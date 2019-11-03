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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сменяемость — это хорошо. Но Загитову рано списывать». Мнение Светланы Хоркиной

Легенда спортивной гимнастики не видит ничего плохого в том, что в фигурном катании долго на вершине не задерживаются.

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В России сейчас бум фигурного катания. Разговоры о нем можно услышать, где угодно: в метро, в такси, в магазине. Чего уж говорить про тех, кто давно в спорте и хорошо в нем разбирается. Вот Светлана Хоркина. Цену успеха она знает. У нее семь олимпийских медалей, две из которых золотые, девять побед на чемпионатах мира. Беседу она начала с поздравлений в адрес Алены Косторной и Алины Загитовой, которые заняли первые два места на этапе «Гран-при» в Гренобле. Следила. Все-таки у гимнастики и фигурного катания много общего.

— Вас не смущает, что Загитова уже сейчас, в 17 лет, не может конкурировать с молодыми?

— Так поэтому у нас такие успехи.

Чем больше конкуренция, тем выше результаты на международной арене. Если бы кто-то спокойно годами выигрывал со старой программой, не было бы мотивации учить четверные.

— Столь частая сменяемость лидеров — это проблема? Некоторых даже запомнить не успевают, а они уже на сходе.

— Такая сменяемость — это очень хорошо. Радуйтесь, что у нас в России такие талантливые дети. Я болею спортивной гимнастикой. И мне очень грустно, что там такой частоты смены поколений нет. Но мы обязательно подготовим!

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Нужно смотреть вперед, мне тренер с детства ставил гимнастику ХХI века

— Тренера Этери Тутберидзе называют волшебницей. У нее практически фабрика по производству суперталантов. Но есть и другое мнение. Мол, она выжимает из детей все, и 17−18 годам их жизнь в спорте заканчивается, они становятся никому не нужными. Вам какая позиция ближе?

— У нас есть и другие талантливые тренеры со своими фабриками. Винер и Покровская, например. Тут все дело в системе тренировочного процесса. Очевидно, что у них он отлажен отлично. Дай бог, чтобы у Этери получалось и дальше. Другим тренерам нужно брать пример, учиться у нее. А что касается раннего ухода со спорта, то здесь все зависит не только от методики тренировок. Нужно брать в расчет еще здоровье, психологическое состояние атлета. У спортсменов переходный возраст начинается позже, чем у обычных людей, как раз в 17−18 лет. И справляются не все. Если ребенок начинается перестраиваться и больше думать не о спортивной, а дальнейшей гражданской жизни, то, естественно, он сходит с дистанции.


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— В 15 лет ты королева, а в 17 про тебя забывают. Для ребенка, который всю жизнь посвятил одному делу, это удар.

— Вопрос в самолюбии спортсменки и отношении к себе. Когда выигрываешь и тебя все любят, начинаешь давать себе минуты слабости. Ты не перестаешь тренироваться, нет. Просто где-то съел лишнего, как-то лег не вовремя, чуть-чуть смухлевал в зале. Все это складывается, и получаются страшные вещи.

Нужно четко понимать для себя: либо ты остаешься и полностью отдаешься спорту, либо уходи в гражданскую профессию, и спокойно ешь мороженое, посещай театры, встречайся с мальчиками.

Загитову подпирают молодые, но посмотрите, как она хорошо выступала во Франции. Алина не сдается, тянется за юниорами. У меня тоже такое было. Да, давление — это непросто. Но молодая кровь нужна обязательно, любому спортсмену важно чувствовать ее.

— Физиология. В 11−13 лет в фигурном катании учить сложные прыжки проще, чем в 15−16. В гимнастике так же?

— Абсолютно! Трюки учат в юном возрасте, когда у тебя отсутствует страх. Это парадокс для других видов спорта, но у нас, как и в фигурном катании, с возрастом сложность не увеличивается, а уменьшается. Или, в лучшем случае, остается на прежнем уровне. Грубо говоря, если ты хочешь в зрелом возрасте прыгать четверной, в детстве нужно учить пятерной. Мне тренер с ранних лет ставил гимнастику XXI века. В итоге хватило на три Олимпиады. Еще и на Пекин осталось, там бы я тоже выиграла. Поэтому, чем дальше вы смотрите сейчас, тем живучее будете в мире спорта.

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Не могу выступать и не побеждать

— Вы готовы отдать своего ребенка в гимнастику или фигурное катание, понимая, сколько усилий там требуется для успеха, каким будет детство и как быстро все может закончиться?

— Первый ребенок у меня занимался гимнастикой. Потом ему стали интереснее другие вещи — не вопрос. Но он начинал, ходил. И второй (21 октября Светлана второй раз стала мамой. — Прим. «СЭ») тоже пойдет. Гимнастика — это базовый вид спорта для всего остального. В том числе, фигурного катания.

— А если говорить о спорте высших достижений?

— Это уже покажет время. Если есть талант и будет желание, я всячески буду поддерживать и помогать. Трудностей не боюсь.

— Алина Загитова выиграла чемпионат Европы, мира и Олимпийские игры, но уже в 17 лет имеет не самые высокие шансы добраться до пьедестала чемпионата России. Оксана Чусовитина в 45 лет выступит на восьмой Олимпиаде. Какой пример вам симпатичнее?

— У меня своя дорога. Я не могу выступать и не побеждать. Если выхожу — должна выигрывать. Бить другие рекорды — тоже здорово. Это история. Это невероятно сложно.

Но вот себя в такой роли я представить не могу. Я должна быть либо первой, либо никакой. Это не хорошо и не плохо, просто так есть. Загитова, Медведева, Липницкая — все они уникальные спортсменки. У каждой из них свой почерк, все они что-то внесли. В мою честь тоже назван элемент. Мы с тренером двигали гимнастику и сейчас девочки модернизировали мою программу, в результате чего брусья заиграли по-новому. То же происходит в фигурном катании.

Про Загитову разное говорят, но она в очень неплохой форме. И пусть сейчас молодые девочки выглядят сильнее, нужно посмотреть, кто дотянет до Олимпиады. Это Токио в следующем году, а зимние Игры только в 2022-м. Спортивная жизнь настолько непредсказуемая, что, может быть, рано некоторые списывают Загитову.

Владимир Иванов

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