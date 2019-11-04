Загитова обратилась к болельщикам после этапа Гран-при во Франции
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила поклонников за поддержку на французском этапе
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила поклонников за поддержку на французском этапе
Загитова в Гренобле заняла второе место, получив по итогам двух программ оценку 216,06 балла. Победу одержала еще одна ученица Этери Тутберидзе 16-летняя Алена Косторная (236,00).
«Это был прекрасный этап
В нынешнем сезоне Загитова выступит также на этапе в Японии, который запланирован с 22 по 24 ноября.