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3 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Загитова обратилась к болельщикам после этапа Гран-при во Франции

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила поклонников за поддержку на французском этапе Гран-при.

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Источник: AP 2019

Загитова в Гренобле заняла второе место, получив по итогам двух программ оценку 216,06 балла. Победу одержала еще одна ученица Этери Тутберидзе 16-летняя Алена Косторная (236,00).

«Это был прекрасный этап Гран-при. Спасибо Франции за гостеприимство, спасибо всем за поддержку», — написала фигуристка в своем аккаунте Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Загитова выступит также на этапе в Японии, который запланирован с 22 по 24 ноября.

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