Загитова считает, что судейство ее прокатов на Гран-при в Гренобле было по делу

Источник: AP 2019

Загитова, занимавшая второе место после короткой программы, в произвольной допустила падение на тройном лутце в самом начале проката. Этот прыжок в заявке фигуристки должен был идти в каскаде с тройным риттбергером, позднее россиянка все же сделала эту комбинацию, добавив риттбергер к сольному тройному лутцу. По сумме короткой и произвольной программ Загитова получила 216,06 балла и заняла второе место, победу одержала россиянка Алена Косторная (236,00). Третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).

«Серьезное судейство было, это правда, и да, были моменты, с которыми я была не согласна. Но в основном все по делу, это судьи, и это их мнение. Все меняется, и правила фигурного катания. Это те условия, в которых надо жить, надо быть ко всему готовой», — сказала фигуристка.