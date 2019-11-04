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11:10 (мск), источник: ТАСС

Загитова считает, что судейство ее прокатов на Гран-при в Гренобле было по делу

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова, завоевавшая серебро этапа серии Гран-при в Гренобле, считает, что судьи справедливо оценили ее прокаты на турнире. Об этом Загитова рассказала в интервью ТАСС.

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Источник: AP 2019

Загитова, занимавшая второе место после короткой программы, в произвольной допустила падение на тройном лутце в самом начале проката. Этот прыжок в заявке фигуристки должен был идти в каскаде с тройным риттбергером, позднее россиянка все же сделала эту комбинацию, добавив риттбергер к сольному тройному лутцу. По сумме короткой и произвольной программ Загитова получила 216,06 балла и заняла второе место, победу одержала россиянка Алена Косторная (236,00). Третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).

«Серьезное судейство было, это правда, и да, были моменты, с которыми я была не согласна. Но в основном все по делу, это судьи, и это их мнение. Все меняется, и правила фигурного катания. Это те условия, в которых надо жить, надо быть ко всему готовой», — сказала фигуристка.

Чтобы пробиться в финал серии Гран-при, Загитовой нужно успешно выступить на этапе в японском Саппоро, который пройдет с 23 по 25 ноября. Для выхода в финал серии россиянке достаточно занять в Японии место не ниже второго.

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