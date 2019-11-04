Загитова считает преждевременными разговоры о включении в ее программы четверного прыжка

17-летняя Загитова заняла второе место на первом для нее в сезоне этапе Гран-при в Гренобле, спортсменка набрала по сумме короткой и произвольной программ 216,06 балла. К настоящему времени две спортсменки группы Этери Тутберидзе, где тренируется и Загитова, исполнили четверные прыжки на международных соревнованиях — Анна Щербакова и Александра Трусова, еще одна спортсменка группы, Алена Косторная, выигравшая этап во Франции, выполнила на турнире три тройных акселя в короткой и произвольной программах.

«Я такой человек, что сначала делаю, потом говорю. Вот поэтому сейчас я точно утверждать этого не буду, — сказала Загитова, отвечая на вопрос, ждать ли от нее в следующем сезоне четверных прыжков. — Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно, если даже не больше, нужно максимально снизить риски травмы».