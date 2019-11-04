Косторная считает, что уроки актерского мастерства пригодились ей в фигурном катании

«Когда я была еще совсем маленькая, ходила на уроки актерского мастерства. Может, это помогло. Но вот что я точно знаю — если мне что-то нравится, я буду идти до конца. Если мне нравится какая-то музыка, то я буду выжимать себя под нее по максимуму, выжимать так, что вокруг будут говорить — это действительно хорошо», — рассказала Косторная.