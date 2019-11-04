Косторная считает, что уроки актерского мастерства пригодились ей в фигурном катании
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победительница этапа серии
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победительница этапа серии
По итогам двух программ 16-летняя Косторная, для которой этап в Гренобле стал первым на взрослом уровне, получила 236,00 балла. Россиянка Алина Загитова стала второй (216,06), американка Мэрайя Белл (212,89) — третьей.
«Когда я была еще совсем маленькая, ходила на уроки актерского мастерства. Может, это помогло. Но вот что я точно знаю — если мне
Косторная является победительницей двух этапов юниорского