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11:11 (мск), источник: ТАСС

Косторная считает, что уроки актерского мастерства пригодились ей в фигурном катании

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победительница этапа серии Гран-при во Франции российская фигуристка Алена Косторная считает, что уроки актерского мастерства, которые она брала в раннем детстве, пригодились ей в спорте. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

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Источник: Reuters

По итогам двух программ 16-летняя Косторная, для которой этап в Гренобле стал первым на взрослом уровне, получила 236,00 балла. Россиянка Алина Загитова стала второй (216,06), американка Мэрайя Белл (212,89) — третьей.

«Когда я была еще совсем маленькая, ходила на уроки актерского мастерства. Может, это помогло. Но вот что я точно знаю — если мне что-то нравится, я буду идти до конца. Если мне нравится какая-то музыка, то я буду выжимать себя под нее по максимуму, выжимать так, что вокруг будут говорить — это действительно хорошо», — рассказала Косторная.

Косторная является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Спортсменка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды.

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