Фигуристка Косторная аргументировала тройной аксель нежеланием оставаться в юниорках
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победительница этапа серии
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победительница этапа серии
По итогам двух программ 16-летняя Косторная, для которой этап в Гренобле стал первым на взрослом уровне, получила 236,00 балла. Спортсменка, которая проводит первый сезон на взрослом уровне, выполнила на этапе во Франции три тройных акселя — первый в короткой программе, еще два в произвольной, причем один из них в каскаде. Косторная начала упорно работать над элементом сразу после сентябрьских контрольных прокатов сборной России.
«Еще до сентябрьских контрольных прокатов на обсуждении планов меня внутренне очень резало, когда я с разных сторон слышала: “Ну да, ты молодец, но вот если бы ты еще и прыгала то-то”, — рассказала Косторная. — Как же меня эти “вот если бы” разозлили! Это что получается, что мне с таким набором во второй половине сезона снова по юниорам кататься?».
Спортсменка является победительницей двух этапов юниорского