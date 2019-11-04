Фигуристка Косторная аргументировала тройной аксель нежеланием оставаться в юниорках

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По итогам двух программ 16-летняя Косторная, для которой этап в Гренобле стал первым на взрослом уровне, получила 236,00 балла. Спортсменка, которая проводит первый сезон на взрослом уровне, выполнила на этапе во Франции три тройных акселя — первый в короткой программе, еще два в произвольной, причем один из них в каскаде. Косторная начала упорно работать над элементом сразу после сентябрьских контрольных прокатов сборной России.

«Еще до сентябрьских контрольных прокатов на обсуждении планов меня внутренне очень резало, когда я с разных сторон слышала: “Ну да, ты молодец, но вот если бы ты еще и прыгала то-то”, — рассказала Косторная. — Как же меня эти “вот если бы” разозлили! Это что получается, что мне с таким набором во второй половине сезона снова по юниорам кататься?».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/v29hE85rhHM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсменка является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров.