Загитова призналась в нежелании соревноваться после Олимпиады
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как изменился ее подход к соревнованиям и тренировкам. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как изменился ее подход к соревнованиям и тренировкам. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».
17-летняя Загитова призналась, что в прошлом сезоне ей не хотелось выступать. «Было
Она отметила, что на нее повлиял опыт работы в шоу минувшим летом. Загитова рассказала об общении со старшими коллегами, которые изменили ее отношение к проблеме. Кроме того, Загитова подчеркнула, что ее тренер Этери Тутберидзе также изменила подход.
«Этери Георгиевна и остальные тренеры стали спокойнее относиться к моей ситуации, и я начала спокойнее воспринимать все, перестала заморачиваться по
На третьем этапе мирового