Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой
Российская фигуристка Дарья Паненкова критически высказалась о выступлении соотечественницы Алины Загитовой на этапе серии
Российская фигуристка Дарья Паненкова критически высказалась о выступлении соотечественницы Алины Загитовой на этапе серии
Фигуристка в интервью
Юзеры посчитали, что фигуристка не должна была критиковать Загитову. «Еще одна страшно завистливая девочка», «Даша, ты своими руками поставила жирный крест на карьере…», «Думать надо, когда рот открываешь свой поганый», «Ты в подметки Алине не годишься, тебе ли комментировать», — писали ей. После этого Паненкова удалила фотографии со страницы до 2017 года.
На третьем этапе
До сезона-2018/2019 Паненкова тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Ее наивысшим достижением является первое место на этапе юниорского