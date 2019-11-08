Шевченко и Еременко победили в танцах на льду в Риге
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко победили в соревнованиях танцевальных дуэтов на международном турнире в Риге.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко победили в соревнованиях танцевальных дуэтов на международном турнире в Риге.
Шевченко и Еременко показали лучший результат как в
Второе место заняли представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия (182,43), третьими стали Юка Орихара и Юхо Пиринен из Финляндии (164,37).