Еще одна ученица Тутберидзе исполнила четверной сальхов на тренировке
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе в ледовом дворце «Хрустальный», исполнила на тренировке четверной сальхов.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе в ледовом дворце «Хрустальный», исполнила на тренировке четверной сальхов.
Видео сложнейшего прыжка 13-летней Хромых уже появилось в интернете и соцсетях.
Ранее этот же прыжок исполнила 11-летняя Вероника Жилина, которая занимается в группе Тутберидзе вместе с Хромых.
На соревнованиях исполнять четверной сальхов удавалось лишь Александре Трусовой.