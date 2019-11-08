Туктамышева планирует усложнить программу на Гран-при в Китае

Источник: Спорт РИА Новости

Четвертый этап Гран-при Cup of China состоится 8—9 ноября в китайском Чунцине. На предыдущем своем этапе в Лас-Вегасе Туктамышева заняла третье место, набрав в сумме 205,97 балла.

Туктамышева и ее тренер Алексей Мишин заявляли, что намерены усложнять техническое содержание программ, несмотря на наличие трех тройных акселей в обеих программах.

В списке планируемых элементов Туктамышевой на турнире в Чунцине отсутствует каскад тройной тулуп — тройной тулуп, который ныне редко исполняется фигуристками высокого класса из-за недостаточно высокой стоимости. В Лас-Вегасе ученица Мишина исполняла данный элемент в короткой программе, в Китае вместо него она намерена сделать более дорогой каскад тройной флип — тройной тулуп.