Туктамышева планирует усложнить программу на Гран-при в Китае
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева указала новые элементы в списке планируемого контента программ на этапе
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева указала новые элементы в списке планируемого контента программ на этапе
Четвертый этап
Туктамышева и ее тренер Алексей Мишин заявляли, что намерены усложнять техническое содержание программ, несмотря на наличие трех тройных акселей в обеих программах.
В списке планируемых элементов Туктамышевой на турнире в Чунцине отсутствует каскад тройной тулуп — тройной тулуп, который ныне редко исполняется фигуристками высокого класса
Также усложнение коснулось и каскада с тройным акселем в произвольной программе. Ранее Туктамышева выполняла каскад тройной аксель — двойной тулуп, в Китае она должна сделать комбинацию тройной аксель — двойной аксель со сложным выездом. Помимо этого, она намерена исполнить и по одному сольному акселю в три с половиной оборота в обеих программах.