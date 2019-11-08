Туктамышева в битве за финал, Щербакова в битве с судьями. Главные интриги «Гран-при Китая»
В предстоящий
В предстоящий
В борьбе за женский финал становится все теснее. Постараемся схематично представить запутанную турнирную ситуацию. Китай станет первым этапом, на котором девушки могут гарантировать себе путевку в Турин. После «челленджеров» этого сезона казалось, что первые три путевки должны забрать новички взрослого катания Трусова, Щербакова и Косторная, скорее всего, не отстанет от них за счет компонентов и Загитова, вероятен проход в финал Кихиры, а за шестую путевку могли бы побиться и другие россиянки. Например, Медведева и Туктамышева.
Однако по ходу дела в розыгрыш вмешалась сначала американка Теннелл, затем выдавшая чистые тройные акселя юная кореянка Ён Ю. Медведева из борьбы почти выпала — только чудо и эпидемия травм конкуренток поможет ей попасть в топ-6. Таблица женского турнира после трех этапов выглядит следующим образом:
1. Теннелл (США) — 22 очка (2 этапа прошли)
2. Сакамото (Япония) — 18 (2)
3. Трусова (Россия) — 15 (осталась Россия)
3. Косторная (Россия) — 15 (осталась Япония)
3. Щербакова (Россия) — 15 (остался Китай)
6. Кихира (Япония) — 13 (осталась Япония)
6. Загитова (Россия) — 13 (осталась Япония)
8. Ен Ю (Южная Корея) — 11 (остался Китай)
8. Белл (США) — 11 (осталась Россия)
8. Елизавета Туктамышева — 11 (остался Китай).
Очковая система: 15 — 13 — 11 — 9 — 7 — 5 — 4 — 3.
В Китае за право выйти в финал бьются три спортсменки, и делают они это в очном противостоянии. Щербакова выглядит фаворитом, Туктамышева и Ён Ю — поодаль, но им как раз и нужен рывок. Победа любой из них почти гарантирует финал, в случае Анны — стопроцентно. Впрочем, 15-летней подопечной Этери Тутберидзе хватит и второго, и даже третьего места. 26 очков и больше в этом году наберут, скорее всего, максимум шесть спортсменок — если только Белл сенсационно не обыграет Трусову в Москве.
Хороший шанс на успех даст второе место и Туктамышевой — оно позволит обогнать Теннелл, и тогда только серебро Белл в Москве в противостоянии с Трусовой и Медведевой поставит под вопрос поездку ученицы Алексея Мишина в финал. Бронза в Китае автоматически обнуляет все усилия Елизаветы — даже Теннелл будет выше за счет второго места на Skate America.
Но есть и еще один момент — некоторые фигуристки до сих пор не вступили в борьбу на «Гран-при». В Китае они дебютируют. Среди них — японка Сатоко Мияхара, которая является прямой конкуренткой всех вышеупомянутых девушек, и россиянка Софья Самодурова. Софья, к сожалению, в этом году больше 190 баллов не набирала, да и второй этап у нее — в очень серьезного компании Японии. А вот Мияхара следом летит в Россию, где возможность побороться за серебро у нее точно есть. В общем, Щербаковой третий раз в сезоне для Туктамышевой проиграть не страшно, а вот двух азиаток Елизавете обыгрывать надо кровь из носу.
Задача предельно ясна, и она петербурженке по силам — если бы не одно «но» в виде интереса ISU разнообразить географию участников финала. Большого желания проводить еще один чемпионат России в Турине перед Красноярском у международной федерации нет. В Китае некого тянуть среди своих, но помочь кореянке или японке с произвольной программой можно. О слабости второй оценки Туктамышевой всем известно, на ней и можно сыграть, если все акселя получатся идеально. Ну, а уж после истории с неверными ребрами Загитовой можно быть уверенным, что за четверным лутцем Щербаковой будут следить не просто под лупой, а под сканирующим электронным микроскопом.
Продолжается борьба за как можно более русский финал и у пар. Даже в отсутствие Забияко и Энберта есть все шансы увидеть в Турине как минимум четыре российских дуэта. Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин свой ход сделали на прошлом этапе, теперь дело за Ефимовой и Коровиным, которые дебютируют в «Гран-при» этого сезона. Но фавориты, конечно, китайцы — недаром пары идут вечерними номерами программы.
С особым вниманием ждем танцев, где на лед выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это также для них дебют в «Гран-при» — через неделю после убедительной победы Пападакис/Сизерона во Франции. В соперниках у них американцы Чок/Бэйтс, а помимо лучшего нашего дуэта, в Чунцине выступят сразу две российских пары — Евдокимова/Базин и Скопцова/Алёшин.
Наконец, у мужчин за золото, скорее всего, будут бороться хозяин площадки Боян Цзинь и итальянец Маттео Риццо. Единственный наш представитель Андрей Лазукин уже наверняка сконцентрирован на чемпионате России и готовится к нему, а заодно и поддерживает в Китае свою девушку Елизавету Туктамышеву. У него самого, к сожалению, шансов на финал в этом сезоне нет.
Состав участников «Гран-при Китая»
Мужчины. Андрей Лазукин (Россия). Боян Цзинь, Хань Янь, Хэ Чжан (все — Китай), Маттео Риццо (Италия), Киган Мессинг, Конрад Орзел (оба — Канада), Кэмден Пулкинен (США), Кейдзи Танака (Япония), Юн Хван Чжа (Южная Корея), Брэндан Керри (Австралия), Чи И Цао (Тайвань).
Женщины. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова (все — Россия). Сатоко Мияхара, Марин Хонда (обе — Япония), Ён Ю, Ю Джин Чой (обе — Южная Корея), Хунъи Чен, Йи Чжу (обе — Китай), Эмбер Гленн (США), Йи Кристи Лён (Гонконг), Кайлани Крэйн (Австралия).
Пары. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия). Вэньцзинь Суй/Хань Цун, Чен Пэн/Ян Цзинь, Фэйяо Тан/Йончжао Ян (все — Китай), Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо (Канада), Тара Кэйн/Дэнни О’Ши (США), Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия), Тэ Ок Рём/Ю Сик Ким (КНДР).
Танцы. Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Софья Евдокимова/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (все — Россия). Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (все — США), Хон Чен/Чжуомин Сунь, Ючжу Гуо/Пенкунь Чжао, Шиюэ Ван/Синью Лю (все — Китай), Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада), Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония).
Расписание этапа
8 ноября
10:30. Танцы, ритм-танец
12:10. Женщины, короткая программа
14:05. Мужчины, короткая программа
16:00. Пары, короткая программа.
9 ноября
9:30. Танцы, произвольный танец
11:30. Женщины, произвольная программа
13:45. Мужчины, произвольная программа
16:00. Пары, произвольная программа.
10 ноября
9:30. Показательные выступления.
Оставшиеся этапы «Гран-при»
8 — 10 ноября. Cup of China. Чунцин, Китай
15 — 17 ноября. Rostelecom Cup Moscow. Москва, Россия
22 — 24 ноября. NHK Trophy Саппоро, Япония
5 — 8 декабря. Финал. Турин, Италия.