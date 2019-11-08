Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
65
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
94
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Нью-Джерси Дэвилз
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Коламбус Блю Джэкетс
23
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Вегас Голден Найтс
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
24
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Урал
Футбол. Еврокубки
7.11
Фейеноорд
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
7.11
Рейнджерс
Порту
20
Футбол. Еврокубки
7.11
Эспаньол
Лудогорец
60
Футбол. Еврокубки
7.11
Ференцварош
ЦСКА
00
Футбол. Еврокубки
7.11
Вольфсбург
Гент
13
Футбол. Еврокубки
7.11
Александрия
Сент-Этьен
22
Футбол. Еврокубки
7.11
Боруссия М
Рома
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
03
Футбол. Еврокубки
7.11
Брага
Бешикташ
31
Футбол. Еврокубки
7.11
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
10
Футбол. Еврокубки
7.11
Манчестер Юнайтед
Партизан
30
Футбол. Еврокубки
7.11
АПОЭЛ
Карабах
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Дюделанж
Севилья
25
Футбол. Еврокубки
7.11
Копенгаген
Динамо К
11
Футбол. Еврокубки
7.11
Лугано
Мальме
00
Футбол. Еврокубки
7.11
Базель
Хетафе
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Краснодар
Трабзонспор
31
Футбол. Еврокубки
7.11
Русенборг
Спортинг
02
Футбол. Еврокубки
7.11
ЛАСК
ПСВ
41
Футбол. Еврокубки
7.11
Лацио
Селтик
12
Футбол. Еврокубки
7.11
ЧФР
Ренн
10
Футбол. Еврокубки
7.11
Стандард Л
Айнтрахт Ф
21
Хоккей. Европа
7.11
Чехия
Швеция
31
Хоккей. Европа
7.11
Россия
Финляндия
34
Все события
Фоторепортажи
9Успех россиян на этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции
9Ковалев проиграл Альваресу
7 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Туктамышева в битве за финал, Щербакова в битве с судьями. Главные интриги «Гран-при Китая»

В предстоящий уик-энд состоится четвертый этап Гран-при в китайском Чунцине, который будет иметь важнейшее значение в борьбе за финал.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В борьбе за женский финал становится все теснее. Постараемся схематично представить запутанную турнирную ситуацию. Китай станет первым этапом, на котором девушки могут гарантировать себе путевку в Турин. После «челленджеров» этого сезона казалось, что первые три путевки должны забрать новички взрослого катания Трусова, Щербакова и Косторная, скорее всего, не отстанет от них за счет компонентов и Загитова, вероятен проход в финал Кихиры, а за шестую путевку могли бы побиться и другие россиянки. Например, Медведева и Туктамышева.

Однако по ходу дела в розыгрыш вмешалась сначала американка Теннелл, затем выдавшая чистые тройные акселя юная кореянка Ён Ю. Медведева из борьбы почти выпала — только чудо и эпидемия травм конкуренток поможет ей попасть в топ-6. Таблица женского турнира после трех этапов выглядит следующим образом:

1. Теннелл (США) — 22 очка (2 этапа прошли)
2. Сакамото (Япония) — 18 (2)
3. Трусова (Россия) — 15 (осталась Россия)
3. Косторная (Россия) — 15 (осталась Япония)
3. Щербакова (Россия) — 15 (остался Китай)
6. Кихира (Япония) — 13 (осталась Япония)
6. Загитова (Россия) — 13 (осталась Япония)
8. Ен Ю (Южная Корея) — 11 (остался Китай)
8. Белл (США) — 11 (осталась Россия)
8. Елизавета Туктамышева — 11 (остался Китай).

Очковая система: 15 — 13 — 11 — 9 — 7 — 5 — 4 — 3.

Щербакова практически вышла в финал. Что нужно Туктамышевой?

В Китае за право выйти в финал бьются три спортсменки, и делают они это в очном противостоянии. Щербакова выглядит фаворитом, Туктамышева и Ён Ю — поодаль, но им как раз и нужен рывок. Победа любой из них почти гарантирует финал, в случае Анны — стопроцентно. Впрочем, 15-летней подопечной Этери Тутберидзе хватит и второго, и даже третьего места. 26 очков и больше в этом году наберут, скорее всего, максимум шесть спортсменок — если только Белл сенсационно не обыграет Трусову в Москве.

Читайте также
В Канаде заговорили о «золотой эре» российского фигурного катания

Хороший шанс на успех даст второе место и Туктамышевой — оно позволит обогнать Теннелл, и тогда только серебро Белл в Москве в противостоянии с Трусовой и Медведевой поставит под вопрос поездку ученицы Алексея Мишина в финал. Бронза в Китае автоматически обнуляет все усилия Елизаветы — даже Теннелл будет выше за счет второго места на Skate America.

Но есть и еще один момент — некоторые фигуристки до сих пор не вступили в борьбу на «Гран-при». В Китае они дебютируют. Среди них — японка Сатоко Мияхара, которая является прямой конкуренткой всех вышеупомянутых девушек, и россиянка Софья Самодурова. Софья, к сожалению, в этом году больше 190 баллов не набирала, да и второй этап у нее — в очень серьезного компании Японии. А вот Мияхара следом летит в Россию, где возможность побороться за серебро у нее точно есть. В общем, Щербаковой третий раз в сезоне для Туктамышевой проиграть не страшно, а вот двух азиаток Елизавете обыгрывать надо кровь из носу.


Нажмите,
чтобы включить звук

Задача предельно ясна, и она петербурженке по силам — если бы не одно «но» в виде интереса ISU разнообразить географию участников финала. Большого желания проводить еще один чемпионат России в Турине перед Красноярском у международной федерации нет. В Китае некого тянуть среди своих, но помочь кореянке или японке с произвольной программой можно. О слабости второй оценки Туктамышевой всем известно, на ней и можно сыграть, если все акселя получатся идеально. Ну, а уж после истории с неверными ребрами Загитовой можно быть уверенным, что за четверным лутцем Щербаковой будут следить не просто под лупой, а под сканирующим электронным микроскопом.

Что у пар, танцоров и мужчин?

Продолжается борьба за как можно более русский финал и у пар. Даже в отсутствие Забияко и Энберта есть все шансы увидеть в Турине как минимум четыре российских дуэта. Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин свой ход сделали на прошлом этапе, теперь дело за Ефимовой и Коровиным, которые дебютируют в «Гран-при» этого сезона. Но фавориты, конечно, китайцы — недаром пары идут вечерними номерами программы.

С особым вниманием ждем танцев, где на лед выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это также для них дебют в «Гран-при» — через неделю после убедительной победы Пападакис/Сизерона во Франции. В соперниках у них американцы Чок/Бэйтс, а помимо лучшего нашего дуэта, в Чунцине выступят сразу две российских пары — Евдокимова/Базин и Скопцова/Алёшин.

Читайте также
Фигуристка Косторная выиграла первый в карьере взрослый этап серии Гран-при

Наконец, у мужчин за золото, скорее всего, будут бороться хозяин площадки Боян Цзинь и итальянец Маттео Риццо. Единственный наш представитель Андрей Лазукин уже наверняка сконцентрирован на чемпионате России и готовится к нему, а заодно и поддерживает в Китае свою девушку Елизавету Туктамышеву. У него самого, к сожалению, шансов на финал в этом сезоне нет.

Состав участников «Гран-при Китая»

Мужчины. Андрей Лазукин (Россия). Боян Цзинь, Хань Янь, Хэ Чжан (все — Китай), Маттео Риццо (Италия), Киган Мессинг, Конрад Орзел (оба — Канада), Кэмден Пулкинен (США), Кейдзи Танака (Япония), Юн Хван Чжа (Южная Корея), Брэндан Керри (Австралия), Чи И Цао (Тайвань).

Женщины. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова (все — Россия). Сатоко Мияхара, Марин Хонда (обе — Япония), Ён Ю, Ю Джин Чой (обе — Южная Корея), Хунъи Чен, Йи Чжу (обе — Китай), Эмбер Гленн (США), Йи Кристи Лён (Гонконг), Кайлани Крэйн (Австралия).

Пары. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия). Вэньцзинь Суй/Хань Цун, Чен Пэн/Ян Цзинь, Фэйяо Тан/Йончжао Ян (все — Китай), Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо (Канада), Тара Кэйн/Дэнни О’Ши (США), Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия), Тэ Ок Рём/Ю Сик Ким (КНДР).

Танцы. Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Софья Евдокимова/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (все — Россия). Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (все — США), Хон Чен/Чжуомин Сунь, Ючжу Гуо/Пенкунь Чжао, Шиюэ Ван/Синью Лю (все — Китай), Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада), Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония).

Расписание этапа

8 ноября
10:30. Танцы, ритм-танец
12:10. Женщины, короткая программа
14:05. Мужчины, короткая программа
16:00. Пары, короткая программа.

9 ноября
9:30. Танцы, произвольный танец
11:30. Женщины, произвольная программа
13:45. Мужчины, произвольная программа
16:00. Пары, произвольная программа.

10 ноября
9:30. Показательные выступления.

Оставшиеся этапы «Гран-при»

8 — 10 ноября. Cup of China. Чунцин, Китай
15 — 17 ноября. Rostelecom Cup Moscow. Москва, Россия
22 — 24 ноября. NHK Trophy Саппоро, Япония
5 — 8 декабря. Финал. Турин, Италия.

Читайте также
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Месть за Малкина не удалась. Кудашов начал в сборной с поражения
Шедевр Фернандеша. «Краснодар» не хочет оставаться без плей-офф
Нога Акинфеева оставила ЦСКА шансы на плей-офф. Теоретические
Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
Черышев пропустит ближайшие матчи сборной России
Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь