Акопова/Шагалов стали вторыми в соревнованиях пар на турнире в Риге
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские фигуристы Карина Акопова и Максим Шагалов заняли второе место в соревнованиях пар на международном турнире в Риге.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские фигуристы Карина Акопова и Максим Шагалов заняли второе место в соревнованиях пар на международном турнире в Риге.
По итогам короткой и произвольной программ российская пара набрала 174,72 балла.
Победу одержали итальянцы Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини — 175,57. Третье место заняли представители Израиля Анна Верников/Евгений Краснопольский — 150,53.