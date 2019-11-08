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7 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Акопова/Шагалов стали вторыми в соревнованиях пар на турнире в Риге

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские фигуристы Карина Акопова и Максим Шагалов заняли второе место в соревнованиях пар на международном турнире в Риге.

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По итогам короткой и произвольной программ российская пара набрала 174,72 балла.

Победу одержали итальянцы Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини — 175,57. Третье место заняли представители Израиля Анна Верников/Евгений Краснопольский — 150,53.

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