Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Китае

Источник: ИТАР-ТАСС

Синицина и Кацалапов набрали за прокат 85,39 балла. Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (80,34), третье — канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (78,41).

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин занимают шестое место (69,19), Софья Евдокимова и Егор Базин располагаются на седьмой строчке (64,07).