Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Источник: РИА "Новости"

Щербакова получила за прокат 73,51 балла, на втором месте японка Сатоко Мияхара (68,91), на третьем — американка Эмбер Гленн (67,69).

Россиянка Елизавета Туктамышева занимает четвертое место (65,57), Софья Самодурова — пятое (63,99).

15-летняя Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при в США, российская спортсменка проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 Щербакова стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, Европейский юношеский олимпийский фестиваль, заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров и на зимней юношеской Спартакиаде.

Туктамышевой 22 года, она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при — 2015. В прошлом сезоне спортсменка завоевала золото и бронзу этапов Гран-при и пробилась в финал серии, где стала третьей. 17-летняя Самодурова является чемпионкой Европы (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019).