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14:21 (мск), источник: ТАСС

Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова располагается на первом месте после короткой программы на четвертом в сезоне этапе Гран-при, который проходит в китайском Чунцине.

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Источник: РИА "Новости"

Щербакова получила за прокат 73,51 балла, на втором месте японка Сатоко Мияхара (68,91), на третьем — американка Эмбер Гленн (67,69).

Россиянка Елизавета Туктамышева занимает четвертое место (65,57), Софья Самодурова — пятое (63,99).

Фоторепортаж
Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания

15-летняя Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при в США, российская спортсменка проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 Щербакова стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, Европейский юношеский олимпийский фестиваль, заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров и на зимней юношеской Спартакиаде.

Туктамышевой 22 года, она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при — 2015. В прошлом сезоне спортсменка завоевала золото и бронзу этапов Гран-при и пробилась в финал серии, где стала третьей. 17-летняя Самодурова является чемпионкой Европы (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019).

Ранее в пятницу россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце. Позднее в пятницу короткую программу представят мужчины и пары. В субботу в произвольном танце выступят танцевальные дуэты, в произвольной программе — мужчины, женщины и пары. В воскресенье пройдут показательные выступления.

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