Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова располагается на первом месте после короткой программы на четвертом в сезоне этапе
ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова располагается на первом месте после короткой программы на четвертом в сезоне этапе
Щербакова получила за прокат 73,51 балла, на втором месте японка Сатоко Мияхара (68,91), на третьем — американка Эмбер Гленн (67,69).
Россиянка Елизавета Туктамышева занимает четвертое место (65,57), Софья Самодурова — пятое (63,99).
15-летняя Щербакова одержала победу на первом этапе
Туктамышевой 22 года, она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале
Ранее в пятницу россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в