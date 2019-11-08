Ефимова и Коровин идут шестыми в парном катании на Гран-при в Китае
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин занимают шестое место после короткой программе в соревнованиях пар на этапе
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин занимают шестое место после короткой программе в соревнованиях пар на этапе
Ефимова и Коровин получили за прокат 63,97 балла.
Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, получившие 80,90 балла. Вторыми идут представители Канады Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (68,98). Третье место занимают еще одна китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян (68,50).
Произвольную программу пары покажут в субботу.