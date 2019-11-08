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18:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ефимова и Коровин идут шестыми в парном катании на Гран-при в Китае

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин занимают шестое место после короткой программе в соревнованиях пар на этапе Гран-при в Китае.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ефимова и Коровин получили за прокат 63,97 балла.

Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, получившие 80,90 балла. Вторыми идут представители Канады Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (68,98). Третье место занимают еще одна китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян (68,50).

Произвольную программу пары покажут в субботу.

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