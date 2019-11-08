Щербакова разбирает подарки, Туктамышева ошибается. Стартовал этап Гран-при в Китае

Источник: РИА "Новости"

Сравнение нынешнего этапа с остальными по части конкуренции среди участников будет явно не в пользу Китая. В Чунцине практически в каждой дисциплине есть ярко выраженный фаворит, который гарантированно заберет первое место, если не будет очень много ошибаться. Танцы на льду, которыми и был открыт первый соревновательный день, в этом плане не стали исключением. Серебряные призеры чемпионата мира 2019 года россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, до этого не выступавшие на этапах Гран-при в нынешнем сезоне, приехали в Китай за победой, а их главные конкуренты американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс могли бы рассчитывать на лидерство, только если бы Синицина с Кацалаповым упали.

К счастью, падают в танцах крайне редко. Россияне блистательно исполнили ритм-танец и заняли промежуточное первое место.

Их оценки в Китае говорят сами за себя — 85,39 балла, больше в текущем сезоне было только у абсолютных мировых рекордсменов французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Вторыми идут Чок и Бэйтс (80,34), третьими — канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (78,41).

Несмотря на то, что внешне выступление Синициной и Кацалапова выглядело безупречно, судьи усмотрели в нем несколько небольших недочетов и снизили уровни сложности на некоторых элементах до третьего (максимальный — четвертый). Сами фигуристы в беседе с ТАСС после проката заявили, что знают свои ошибки. «Мы и сами знаем, что сегодня получилось не все именно в техническом плане, хоть для зрителя, может быть, это было не очень хорошо видно, мы все равно старались донести наш номер, и даже если есть какие-то огрехи, мы пытались с настроением докатать его до конца и подарить счастье и болельщикам, и судьям, — сказал Кацалапов. — Но техническую оценку мы будем увеличивать, это только начало сезона».

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Также фигуристы сообщили, что внесли ряд изменений в свою произвольную программу. «Мы были достаточно готовы к контрольным прокатам, но после некоторых соревнований у нас образовалось окно, — добавил Кацалапов. — Мы начали плотно над ней работать, поменяли чуть-чуть поддержки, добавили связок, много работали над корпусом и хореографией, много и маленьких, и значительных изменений там будет».

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя для ТАСС выступление российского дуэта, отметила, что им еще есть куда расти. «У Кацалапова и Синициной были шероховатости в финнстепе (обязательный танец нынешнего сезона — прим. ТАСС), но, к счастью, их сегодня хорошо оценили, — сказала она. — Эмоциональный настрой замечательный, очень красивый танец, мне кажется, все здорово. Но еще есть куда совершенствоваться».

Евдокимова и Базин недовольны оценками

Однако не все российские фигуристы получили от старта китайского этапа столь же приятные эмоции. Софья Евдокимова и Егор Базин при определенных раскладах вполне могли бы составить компанию Синициной и Кацалапову на пьедестале, но арбитрам их выступление отчего-то совсем не приглянулось. Одну из дорожек дуэта судьи оценили лишь на первый уровень, а две оставшиеся — на второй. Кроме того, секция обязательного танца также получила единицу в графе сложности, как итог — 64,07 балла и промежуточное седьмое место.



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«Непонятно, почему такие уровни, надо посмотреть и разобраться, — сказал Базин после проката. — И компоненты к тому же не улучшились. Это обидно».

Другой российский танцевальный дуэт Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина с результатом 69,19 балла стал шестым. «Мы счастливы, что участвуем в таких грандиозных соревнованиях, — сказала Скопцова. — Рады, что смогли показать все, над чем работали, за исключением некоторых помарок и технической составляющей нашей программы. Но в целом мы очень довольны сегодняшним выступлением».

«Не думала, что меня тут знают»

Несмотря на то, что почти на любых соревнованиях по фигурному катанию хедлайнером является женский одиночный турнир, организаторы китайского этапа поставили его в середину — ровно тогда, когда болельщики уже потихоньку начинают прибывать на арену, но свободные места все еще очень хорошо заметны. Дело в том, что принимающая сторона старается выносить в заключительную часть соревновательного дня самые популярные дисциплины у местной публики. И женское одиночное катание, где у сборной Китая уже давно не было сильных спортсменок, в эту группу точно не входит.

Между тем у болельщиков со всего остального мира состязания одиночниц в Чунцине без сомнения вызвали серьезный интерес, ведь именно на китайском этапе определятся первые участники финала Гран-при. После короткой программы можно сказать, что с высокой долей вероятности 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова свое место в финале уже не отдаст. На утренней тренировке она длительное время оттачивала сложнейший каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, и во время проката этот элемент был исполнен уверенно, впрочем, судьи все равно нашли, к чему придраться и поставили фигуристке неясное ребро на лутце, однако это не помешало ей с результатом 73,51 балла захватить лидерство. Второй идет японка Сатоко Мияхара (68,91), третьей — американка Эмбер Гленн (67,69), и нет никаких сомнений, что в произвольной программе, где Щербакова планирует исполнять сразу два четверных лутца, соперницы смогут обойти ее только в случае целого ряда падений россиянки.

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После окончания проката Щербаковой болельщики выбросили на лед большое количество плюшевых игрушек. «Очень приятно, что меня здесь так поддерживают, — сказала фигуристка ТАСС. — Когда только объявили, что я поеду в Китай, мне написали очень много местных болельщиков, что они очень ждут меня, я так удивилась, не думала, что меня тут знают, это очень приятно, как и то, что сегодня пришло очень много человек и столько игрушек выбросили, очень много мишек. Я очень удивилась, когда бросили плюшевый авокадо — точной такой же я подарила своей сестре на день рождения два дня назад, даже не знаю, кто и откуда мог узнать об этом».

Туктамышева все дальше от финала Гран-при

Менее оптимистичным получилось выступление другой россиянки 22-летней Елизаветы Туктамышевой. На своем предыдущем этапе в Лас-Вегасе подопечная Алексея Мишина стала третьей, пропустив вперед не только выигравшую турнир Щербакову, но и американку Брейди Теннелл, чем серьезно осложнила себе задачу по попаданию в финал Гран-при. Для того, чтобы завоевать путевку на итоговый турнир серии, Туктамышевой необходимо занять в Китае место не ниже второго.

Уже в короткой программе фигуристка могла бы приблизиться к желаемому результату, особенно с учетом того, что в ее арсенале присутствует элемент «ультра си» — тройной аксель. Но прыжок, который должен был помочь Туктамышевой подняться высоко, опустил ее в итоге на незавидное четвертое место (65,57). После падения на тройном акселе россиянка также допустила еще одну ошибку, «сдвоив» тройной тулуп в каскаде с тройным флипом.

«Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать [тройной аксель], — объяснила Туктамышева. — Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки».

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Другая фигуристка из группы Мишина 17-летняя Софья Самодурова закрывала соревновательную программу первого дня женского турнира. На тренировке в пятницу утром Самодурова выглядела чуть менее уверенно, чем Щербакова и Туктамышева, и даже допустила одно падение, однако во время проката фигуристка собралась и выступила достойно. Без недочетов в итоге не обошлось, в частности судьи усмотрели недокрут на тройном тулупе в каскаде с тройным флипом, из-за чего Самодурова пока занимает лишь пятое промежуточное место (63,99), но фигуристка призналась, что и она сама, и ее тренеры выступлением довольны.

В мужском одиночном и парном катании российские фигуристы победную тенденцию продолжить не сумели. Андрей Лазукин начал свою короткую программу с четверного лутца (на отрицательный коэффициент качества исполнения элемента — GOE, но без падения), продолжил хорошим тройным акселем, а закончил необъяснимой ошибкой на тройном флипе, из-за чего остался без каскада и идет восьмым (74,31). Лидирует после короткого проката китаец Хань Ян (86,46), прыжковый набор которого в точности до расстановки совпадает с тем, что прыгала Туктамышева, второе место занимает его соотечественник Боян Цзинь (85,43), третье — итальянец Маттео Риццо (81,72). В соревнованиях спортивных пар лидируют чемпионы мира 2019 года китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (80,90), вторыми идут представители Канады Любовь Илюшечкина и Шарль Билодо (68,98), третьими — еще одна китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян (68,60), россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин — шестые (63,97).