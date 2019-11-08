Щербакова разбирает подарки, Туктамышева ошибается. Стартовал этап Гран-при в Китае
ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Четвертый в сезоне этап серии
ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Четвертый в сезоне этап серии
Сравнение нынешнего этапа с остальными по части конкуренции среди участников будет явно не в пользу Китая. В Чунцине практически в каждой дисциплине есть ярко выраженный фаворит, который гарантированно заберет первое место, если не будет очень много ошибаться. Танцы на льду, которыми и был открыт первый соревновательный день, в этом плане не стали исключением. Серебряные призеры чемпионата мира 2019 года россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, до этого не выступавшие на этапах
Их оценки в Китае говорят сами за себя — 85,39 балла, больше в текущем сезоне было только у абсолютных мировых рекордсменов французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Вторыми идут Чок и Бэйтс (80,34), третьими — канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (78,41).
Несмотря на то, что внешне выступление Синициной и Кацалапова выглядело безупречно, судьи усмотрели в нем несколько небольших недочетов и снизили уровни сложности на некоторых элементах до третьего (максимальный — четвертый). Сами фигуристы в беседе с ТАСС после проката заявили, что знают свои ошибки. «Мы и сами знаем, что сегодня получилось не все именно в техническом плане, хоть для зрителя, может быть, это было не очень хорошо видно, мы все равно старались донести наш номер, и даже если есть
Также фигуристы сообщили, что внесли ряд изменений в свою произвольную программу. «Мы были достаточно готовы к контрольным прокатам, но после некоторых соревнований у нас образовалось окно, — добавил Кацалапов. — Мы начали плотно над ней работать, поменяли
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя для ТАСС выступление российского дуэта, отметила, что им еще есть куда расти. «У Кацалапова и Синициной были шероховатости в финнстепе (обязательный танец нынешнего сезона — прим. ТАСС), но, к счастью, их сегодня хорошо оценили, — сказала она. — Эмоциональный настрой замечательный, очень красивый танец, мне кажется, все здорово. Но еще есть куда совершенствоваться».
Однако не все российские фигуристы получили от старта китайского этапа столь же приятные эмоции. Софья Евдокимова и Егор Базин при определенных раскладах вполне могли бы составить компанию Синициной и Кацалапову на пьедестале, но арбитрам их выступление
«Непонятно, почему такие уровни, надо посмотреть и разобраться, — сказал Базин после проката. — И компоненты к тому же не улучшились. Это обидно».
Другой российский танцевальный дуэт Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина с результатом 69,19 балла стал шестым. «Мы счастливы, что участвуем в таких грандиозных соревнованиях, — сказала Скопцова. — Рады, что смогли показать все, над чем работали, за исключением некоторых помарок и технической составляющей нашей программы. Но в целом мы очень довольны сегодняшним выступлением».
Несмотря на то, что почти на любых соревнованиях по фигурному катанию хедлайнером является женский одиночный турнир, организаторы китайского этапа поставили его в середину — ровно тогда, когда болельщики уже потихоньку начинают прибывать на арену, но свободные места все еще очень хорошо заметны. Дело в том, что принимающая сторона старается выносить в заключительную часть соревновательного дня самые популярные дисциплины у местной публики. И женское одиночное катание, где у сборной Китая уже давно не было сильных спортсменок, в эту группу точно не входит.
Между тем у болельщиков со всего остального мира состязания одиночниц в Чунцине без сомнения вызвали серьезный интерес, ведь именно на китайском этапе определятся первые участники финала
После окончания проката Щербаковой болельщики выбросили на лед большое количество плюшевых игрушек. «Очень приятно, что меня здесь так поддерживают, — сказала фигуристка ТАСС. — Когда только объявили, что я поеду в Китай, мне написали очень много местных болельщиков, что они очень ждут меня, я так удивилась, не думала, что меня тут знают, это очень приятно, как и то, что сегодня пришло очень много человек и столько игрушек выбросили, очень много мишек. Я очень удивилась, когда бросили плюшевый авокадо — точной такой же я подарила своей сестре на день рождения два дня назад, даже не знаю, кто и откуда мог узнать об этом».
Менее оптимистичным получилось выступление другой россиянки 22-летней Елизаветы Туктамышевой. На своем предыдущем этапе в
Уже в короткой программе фигуристка могла бы приблизиться к желаемому результату, особенно с учетом того, что в ее арсенале присутствует элемент «ультра си» — тройной аксель. Но прыжок, который должен был помочь Туктамышевой подняться высоко, опустил ее в итоге на незавидное четвертое место (65,57). После падения на тройном акселе россиянка также допустила еще одну ошибку, «сдвоив» тройной тулуп в каскаде с тройным флипом.
«Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать [тройной аксель], — объяснила Туктамышева. —
Другая фигуристка из группы Мишина 17-летняя Софья Самодурова закрывала соревновательную программу первого дня женского турнира. На тренировке в пятницу утром Самодурова выглядела чуть менее уверенно, чем Щербакова и Туктамышева, и даже допустила одно падение, однако во время проката фигуристка собралась и выступила достойно. Без недочетов в итоге не обошлось, в частности судьи усмотрели недокрут на тройном тулупе в каскаде с тройным флипом,
В мужском одиночном и парном катании российские фигуристы победную тенденцию продолжить не сумели. Андрей Лазукин начал свою короткую программу с четверного лутца (на отрицательный коэффициент качества исполнения элемента — GOE, но без падения), продолжил хорошим тройным акселем, а закончил необъяснимой ошибкой на тройном флипе,
В субботу фигуристы продемонстрируют произвольные программы в рамках китайского этапа. В 09:30 по московскому времени на лед выйдут танцевальные дуэты, в 11:30 — девушки, в 13:45 — мужчины, в 16:00 — пары.