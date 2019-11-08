Загитова: Не представляю свой спортивный путь без Тутберидзе

«С Этери Георгиевной Тутберидзе, Даниилом Марковичем Глейхенгаузом и Сергеем Викторовичем Дудаковым мы взаимодействуем каждый день. И все победы мы завоевываем вместе. Одна бы я точно не добилась таких высот. Я очень люблю свою команду.

Однажды на просмотре Этери Георгиевна увидела во мне потенциал и взяла под свое крыло. Это был решающий момент моей карьеры как фигуристки. Я не представляю свой спортивный путь без Этери Георгиевны — она мой наставник в спорте и по жизни. Я буду всегда благодарна ей за это, — приводит слова Загитовой The Challenger.