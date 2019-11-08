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22:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Загитова: Не представляю свой спортивный путь без Тутберидзе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о роли Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова в своей карьере.

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21
фотография

«С Этери Георгиевной Тутберидзе, Даниилом Марковичем Глейхенгаузом и Сергеем Викторовичем Дудаковым мы взаимодействуем каждый день. И все победы мы завоевываем вместе. Одна бы я точно не добилась таких высот. Я очень люблю свою команду.

Однажды на просмотре Этери Георгиевна увидела во мне потенциал и взяла под свое крыло. Это был решающий момент моей карьеры как фигуристки. Я не представляю свой спортивный путь без Этери Георгиевны — она мой наставник в спорте и по жизни. Я буду всегда благодарна ей за это, — приводит слова Загитовой The Challenger.

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