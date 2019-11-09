Артем Ковалев победил на турнире в Риге в одиночном катании
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Артем Ковалев стал победителем международного турнира в Риге в одиночном катании.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Артем Ковалев стал победителем международного турнира в Риге в одиночном катании.
Ковалев показал второй результат как в короткой, так и в произвольной программе, но по итогам двух видов вышел на первое место, набрав 220,67 балла.
Второе место занял грузин Ираклий Майсурадзе (220,35), третьим стал представитель Азербайджана Владимир Литвинцев (207,42).