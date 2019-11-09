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00:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Артем Ковалев победил на турнире в Риге в одиночном катании

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Артем Ковалев стал победителем международного турнира в Риге в одиночном катании.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ковалев показал второй результат как в короткой, так и в произвольной программе, но по итогам двух видов вышел на первое место, набрав 220,67 балла.

Второе место занял грузин Ираклий Майсурадзе (220,35), третьим стал представитель Азербайджана Владимир Литвинцев (207,42).

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