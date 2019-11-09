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18:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Щербакова — без вопросов лучшая. А Туктамышева сгорела на мелочах

15-летняя россиянка — первая финалистка «Гран-при».

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Источник: Спорт-Экспресс

Чунцин (Китай). «Гран-при». Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 152,53
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 143,53
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 142,27
4. Юй Йонг (Корея) — 130,32
5. Софья Самодурова (Россия) — 121,30
6. Эмбер Гленн (США) — 110,66.

Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 226,04
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 211,18
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10
4. Юй Йонг (Корея) — 191,81
5. Софья Самодурова (Россия) — 185,29
6. Эмбер Гленн (США) — 178,35.

Щербакова

Прокат Анны Щербаковой в произвольной программе заслуживает только восхитительных отзывов. Два четверных лутца, сначала в каскаде с тройным тулупом, а затем и сольно — даже мужчины в этом сезоне не делают ничего подобного. Плюс фирменный каскад группы Этери Тутберидзе — из тройных лутца и риттбергера — во второй половине программы вкупе с просто тройным лутцем. Невероятный уровень сложности!

Две недели назад на этапе в Канаде Александра Трусова первой в истории среди женщин пробила отметку в 100 баллов за технику. Щербакова была к этому близка — по завершении проката на экране горели цифры в 95 с половиной баллов. Однако в итоге оценка за технику опустилась более чем на 10 баллов — до 84,71. Главным образом из-за недокрута на четверном лутце, который шел в каскаде с тулупом — снизилась и базовая стоимость, и элемент в итоге оказался заминусован. Хотя даже в таком случае Щербакова получила за него 12,40 балла.

В любом случае, ее победа не вызывала сомнений. Россиянка стала первой финалисткой «Гран-при».

Туктамышева

Накануне самым, на мой взгляд, грустным итогом короткой программы для Елизаветы Туктамышевой стало даже не падение с тройного акселя и двойной тулуп в каскаде вместо тройного, и, как итог, только 4-е место. А, во-первых, одно вращение, оцененное только на третий уровень — а в нынешних условиях жесточайшей конкуренции делать их нужно только на четвертый, чем, кстати, отличаются ученицы Этери Тутберидзе.

А, во-вторых, то, что по второй оценке она проиграла Щербаковой — 31,86 балла против 33,43. Обычно фигуристкам, только перешедшим из юниоров, не спешат ставить высокие баллы за компоненты. Но Щербакова уже на втором своем серьезном взрослом старте получает от судей оценки выше 8 баллов — от 8,2 до 8,4.


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На этот раз с элементами «ультра-си» у Туктамышевой было все в полном порядке — два отличных тройных акселя, в каскаде с двойным тулупом (на плюс 2,4 балла) и сольно (на плюс 1,49 балла). 21,19 балла за два элемента — это очень круто. К сожалению, на третьем прыжковом элементе — тройном лутце — случился степ-аут, что, возможно, стоило россиянке более дорогого каскада, чем в итоге были сделаны. В этот момент на лице Туктамышевой мелькнула досадливая улыбка — мол, эх, справилась с двумя сложнейшими элементами, а тут махнула. Потом была еще небольшая помарка на тройном флипе — все остальное чисто и на плюсы.

Но опять, к сожалению, два вращения были из четырех были только третьего уровня, равно как и дорожка шагов. Вроде бы мелочь, однако 0,3 балла тут, 0,4 балла там — именно из-за этих десятых Туктамышева лишилась второго места на этом этапе и, возможно, участия в финале «Гран-при». Японке Сатоко Мияхаре россиянка в итоге проиграла 2,08 балла — по сути, как раз те самые собравшиеся воедино десятые из короткой и произвольной программ.

Понятно, что многие болельщики опять будут возмущаться не слишком высокой оценкой за компоненты в сравнении с Мияхарой — 66,50 балла против 72,36 у японки, но очень обидно, что все преимущество, которое Туктамышева получает за счет тройных акселей, она теряет на таких вот вроде бы мелочах.

Самодурова

Первой же из россиянок на лед вышла Софья Самодурова. Чемпионка Европы-2019 пока, судя по всему, сейчас не в идеальной форме, но, что приятно, обошлась без каких-то грубых ошибок. К сожалению, судьи усмотрели недокруты сразу на трех прыжках, из-за чего высветившаяся изначально оценка за технику сполза вниз почти на семь баллов — с 66 с половиной до всего лишь 59,97. Да и компоненты Самодуровой, особенно учитывая ее результаты и достижения прошлого сезона, судьи, кажется, явно подзажали.

Впрочем, прыжковую часть вполне еще можно поправить, благо что тренер Самодуровой Алексей Мишин — едва ли не лучший в мире специалист по этой части. Следующий этап у россиянки через две недели в Японии, где ее соперницами будут Алина Загитова, Алена Косторная и Рика Кихира.

Синицына/Кацалапов

А начался день с победы российского дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов в соревнованиях танцевальных пар. Для серебряных призеров ЧМ-2019 это первый подобный успех на этапах серии «Гран-при».

Россияне прекрасно выступили в короткой программе, получив за нее 85,39 балла — это второй результат в этом сезоне, больше набирали только гениальные французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Произвольный танец Синицыной/Кацалапову, в принципе, тоже удался неплохо, даже несмотря на балл штрафа за передержанную поддержку. Но американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс выступили просто превосходно — 128,21 балла против 124,51 у россиян. Да и в целом, на мой взгляд, египетский танец со змеями представителей США смотрится ярче, чем очередная история любви под грустную музыку Синицыной и Кацалапова.

Однако преимущества, добытого в ритм-танце, ученикам Александра Жулина хватило для общей победы. Уже через неделю Синицына/Кацалапов выступят на этапе в Москве, где их главными соперниками будут канадцы Пайпер Гилль/Поль Пуарье — есть все шансы одержать вторую победу.

Танцы. Произвольный танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 128,21
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 124,51
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 112,33
4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 111,68
5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 105,26
6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 105,20
8. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 100,05.

Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 209,90
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 208,55
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 190,74
4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 186,45
5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 179,96
6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 169,27
7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 169,24.

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