Тарасова раскритиковала судей за снижение оценки Щербаковой из-за недокрута

«Аня, спасибо тебе! Спасибо за то, что я счастлива, что это вижу. Я никогда не видела, чтобы мужчина прыгнул два четверных лутца и, наверное, уже не увижу. Но ты как пух, как перышко, ты играючи делаешь эту программу. Ты такая милая! Сколько труда было вложено в эту программу. Спасибо тренерам! Спасибо за эти немыслимые ловкость и красоту, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — В лутце недокрут? Пусть будет на их совести! Как же развиваться? Это совершенно идиотские правила».