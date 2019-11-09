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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова раскритиковала судей за снижение оценки Щербаковой из-за недокрута

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Анны Щербаковой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае.

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Источник: Спорт РИА Новости

Щербакова в субботу стала победительницей этапа Гран-при в китайском Чунцине. Эта победа и первое место, занятое на этапе серии в Лас-Вегасе, позволили 15-летней фигуристке первой из россиянок отобраться в Финал Гран-при.

«Аня, спасибо тебе! Спасибо за то, что я счастлива, что это вижу. Я никогда не видела, чтобы мужчина прыгнул два четверных лутца и, наверное, уже не увижу. Но ты как пух, как перышко, ты играючи делаешь эту программу. Ты такая милая! Сколько труда было вложено в эту программу. Спасибо тренерам! Спасибо за эти немыслимые ловкость и красоту, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — В лутце недокрут? Пусть будет на их совести! Как же развиваться? Это совершенно идиотские правила».

Также в тройку призеров в Китае попала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева.

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