Суй Вэньцзин и Хань Цун стали лучшими в парах на этапе Гран-при в Китае
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун победили в парном катании на четвертом этапе серии
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун победили в парном катании на четвертом этапе серии
В субботу пары представили произвольную программу. Суй Вэньцзин и Хань Цун получили за свой прокат 147,47 балла. В сумме китайская пара набрала 228,37 балла и заняла первое место.
Второе место заняла еще одна китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян (199,97). Замкнули тройку лучших представители Канады Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (190,73).
Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин набрали по сумме двух программ 170,19 балла и заняли восьмое место.