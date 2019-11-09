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18:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суй Вэньцзин и Хань Цун стали лучшими в парах на этапе Гран-при в Китае

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун победили в парном катании на четвертом этапе серии Гран-при, который проходит в китайском Чунцине.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу пары представили произвольную программу. Суй Вэньцзин и Хань Цун получили за свой прокат 147,47 балла. В сумме китайская пара набрала 228,37 балла и заняла первое место.

Второе место заняла еще одна китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян (199,97). Замкнули тройку лучших представители Канады Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (190,73).

Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин набрали по сумме двух программ 170,19 балла и заняли восьмое место.

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