Ягудин: Туктамышева выступает без права на ошибку

Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Брест
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Крылья Советов
10
Хоккей. Европа
перерыв
Финляндия
Чехия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Гранада
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
РБ Лейпциг
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Унион Б
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Фортуна Д
33
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Падерборн
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Реал
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
21:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Факел
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Торино
04
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Анже
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Тамбов
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Шинник
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Сельта
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Кристал Пэлас
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Торпедо М
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Спартак-2
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Томь
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Чертаново
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Вальядолид
30
Хоккей. Европа
14:30
Швеция
Россия
Б
45
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Динамо
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Химки
10
Хоккей. НХЛ
10.11
Торонто Мэйпл Ливз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
10.11
Монреаль Канадиенс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава Сенаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
10.11
Питтсбург Пингвинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.11
Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
10.11
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
10.11
Колорадо Эвеланш
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
10.11
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
10.11
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Чайка
32
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч
Нефтехимик
02
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудин: Туктамышева выступает без права на ошибку

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выступает на турнирах, не имея права на ошибку, заявил РИА Новости олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева заняла в субботу третье место на этапе Гран-при в Китае. На своем предыдущем этапе Гран-при в Лас-Вегасе она также была третьей. В короткой программе на турнире в китайском Чунцине российская фигуристка заняла четвертое место, упав с тройного акселя, а в произвольной сделала оба этих элемента в чистом виде.

«Очень жаль, что у Лизы так (неважно) прошла короткая программа, и сейчас практически нет шансов на попадание в Финал Гран-при. А шанс этот был. Жаль, что около двух баллов не хватило до сегодняшнего серебра. Заслуженно или не заслуженно (Туктамышева не стала второй) говорить судьям, я сужу, руководствуясь чисто эмоциями от увиденного», — сказал Ягудин по телефону.

«Туктамышева молодец, что после такой неудачно исполненной короткой программы вышла и доказала, что она борется, что у нее есть хороший тройной аксель со сложного захода. Но Лиза в таком положении, когда нельзя совершать ни одной ошибки», — добавил Ягудин.

 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
'Нога Акинфеева' вновь помогла команде, вратарь спас ЦСКА в Лиге Европы
Сборная России по хоккею вымучила первую победу с новым тренером
Щербакова — лучшая на Гран-при. Туктамышева сгорела на мелочах
«Дешевый и подлый силовой прием». Америка — об ударе Кучерова
«Челси» вышел на второе место в АПЛ
Бразильская красотка из UFC приехала на турнир в Москву (фото)
«Динамо» Новикова идет по чемпионскому графику. Повержен «Рубин»
«Спартак» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь