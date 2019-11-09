Ягудин: Туктамышева выступает без права на ошибку

Источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева заняла в субботу третье место на этапе Гран-при в Китае. На своем предыдущем этапе Гран-при в Лас-Вегасе она также была третьей. В короткой программе на турнире в китайском Чунцине российская фигуристка заняла четвертое место, упав с тройного акселя, а в произвольной сделала оба этих элемента в чистом виде.

«Очень жаль, что у Лизы так (неважно) прошла короткая программа, и сейчас практически нет шансов на попадание в Финал Гран-при. А шанс этот был. Жаль, что около двух баллов не хватило до сегодняшнего серебра. Заслуженно или не заслуженно (Туктамышева не стала второй) говорить судьям, я сужу, руководствуясь чисто эмоциями от увиденного», — сказал Ягудин по телефону.