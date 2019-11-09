Тренер рассказал о заговоре против российских фигуристок

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Туктамышева стала третьей на соревнованиях в Чунцине. Произвольную программу она откатала практически без ошибок, однако судьи оценили ее выступление на 209,10 балла, что не позволило ей подняться выше и свело к минимуму шансы на попадание в финал Гран-при.

«Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале Гран-при», — заявил Мишин. При этом тренер подчеркнул, что выступление Туктамышевой ему понравилось.

Этап в Китае выиграла 15-летняя россиянка Анна Щербакова. Успех позволил спортсменке отобраться в финал Гран-при.