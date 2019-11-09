Тренер рассказал о заговоре против российских фигуристок
Заслуженный тренер России Алексей Мишин предположил, что его подопечная Елизавета Туктамышева получила низкие баллы на этапе
Заслуженный тренер России Алексей Мишин предположил, что его подопечная Елизавета Туктамышева получила низкие баллы на этапе
Туктамышева стала третьей на соревнованиях в Чунцине. Произвольную программу она откатала практически без ошибок, однако судьи оценили ее выступление на 209,10 балла, что не позволило ей подняться выше и свело к минимуму шансы на попадание в финал
«Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале Гран-при», — заявил Мишин. При этом тренер подчеркнул, что выступление Туктамышевой ему понравилось.
Этап в Китае выиграла 15-летняя россиянка Анна Щербакова. Успех позволил спортсменке отобраться в финал
На всех предыдущих этапах серии побеждали российские фигуристки. В США первой также стала Щербакова, в Канаде победила Александра Трусова, во Франции — Алена Косторная. Финал