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00:06 (мск), источник: Известия

Олимпийская чемпионка Бестемьянова удивлена отношением судей к Туктамышевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что Елизавету Туктамышеву недооценивают. На этапе Гран-при в Китае россиянка заняла третье место в соревнованиях одиночниц.

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Источник: РИА "Новости"

«Ее проблемы абсолютно видны, не для кого не секрет, — сказала Бестемьянова в интервью “Спорт-Экспрессу”. — За харизму Лизы, о которой я говорю не первый год, нет оценки, а она забирает столько сил. Зато какой она плюс дает в восприятии фигуристки! Лиза так хороша, и что, за это оценку нельзя получить? Она выходит, и весь зал с ней. Сейчас все девочки хороши, японки за нашими девочками тянутся, стали лучше по восприятию программ. Но есть пробел в системе оценок — нет оценки за харизматичность».

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Фигуристка из Санкт-Петербурга на этапе в Китае уступила соотечественнице Анне Щербаковой и японке Сатоко Мияхаре. В активе Туктамышевой по итогам двух этапов — 22 балла, но их, скорее всего, не хватит для выхода в финал серии, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

«Она сама это сделала, ошиблась в короткой. Но всякое бывает, в конце концов, все люди, а не роботы, — считает Бестемьянова. — А Анна Щербакова прекрасно откатала произвольную в Лас-Вегасе, а на этот раз вышло еще лучше. Не было уже такого волнения или, может, усталости, связанной с длительным перелетом. Она сверкала, действительно хороша была».

Щербакова выиграла два из двух этапов Гран-при, на которые была заявлена — в США и Китае. Воспитанница Этери Тутберидзе гарантировала себе место в финале серии.

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