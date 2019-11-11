Олимпийская чемпионка Бестемьянова удивлена отношением судей к Туктамышевой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что Елизавету Туктамышеву недооценивают. На этапе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что Елизавету Туктамышеву недооценивают. На этапе
«Ее проблемы абсолютно видны, не для кого не секрет, — сказала Бестемьянова в интервью “Спорт-Экспрессу”. — За харизму Лизы, о которой я говорю не первый год, нет оценки, а она забирает столько сил. Зато какой она плюс дает в восприятии фигуристки! Лиза так хороша, и что, за это оценку нельзя получить? Она выходит, и весь зал с ней. Сейчас все девочки хороши, японки за нашими девочками тянутся, стали лучше по восприятию программ. Но есть пробел в системе оценок — нет оценки за харизматичность».
Фигуристка из
«Она сама это сделала, ошиблась в короткой. Но всякое бывает, в конце концов, все люди, а не роботы, — считает Бестемьянова. — А Анна Щербакова прекрасно откатала произвольную в
Щербакова выиграла два из двух этапов