Орсер: Медведева пребывает в лучшей форме в жизни перед Гран-при в России

По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь, — сказал Орсер. — У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий. Я увижу ее в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но я каждый день узнаю о том, как у нее дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее.

Брайан Орсер тренер российской фигуристки Евгении Медведевой