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12:07 (мск), источник: ТАСС

Орсер: Медведева пребывает в лучшей форме в жизни перед Гран-при в России

ЧУНЦИН /Китай/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева пребывает в лучшей форме за всю карьеру перед этапом Гран-при в Москве. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Брайан Орсер.

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По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь, — сказал Орсер. — У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий. Я увижу ее в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но я каждый день узнаю о том, как у нее дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее.
Брайан Орсер
тренер российской фигуристки Евгении Медведевой

В нынешнем сезоне Медведева выступала на этапе Гран-при в канадской Келоуне, где заняла пятое место. Московский этап пройдет с 15 по 17 ноября.

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