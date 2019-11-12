Алексей Ягудин: Конфликт с Плющенко создан СМИ

— В плане спорта Женя — это камень, не побоюсь этого слова, гений, — цитирует Ягудина официальный сайт телерадикомпании «Мир». — Он реальный профи. И он доказывал это не просто раз выйдя и обыграв кого-то, а на протяжении многих лет. Это очень сложно — быть на Олимпиаде первым, потом вторым, потом опять в командном зачете. Он крутой спортсмен. Мы с ним любили соревноваться, нам нравились эти сражения, эти войны. Тот конфликт, который был в умах людей — это все было искусственно создано СМИ.

— Я если честно был немного удивлен. Меня несколько раз пригласили на корпоратив выступить с двумя номерами. Я знаю, что там есть Академия Жени Плющенко, и я спросил: «Это его каток или нет?». Мне сказали: «Нет, он такой же арендатор, как и мы». Что касается Жени, у него есть и такие посты, а есть интервью, в котором он сказал: «Я начал полюбливать Алексея Ягудина». Мне сразу позвонил агент, говорит: «Лех что происходит? Он начал тебя “полюбливать” — это как?». Я говорю: «Я пока не разобрался».