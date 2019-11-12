Новая показательная Медведевой — ответ Загитовой? Болельщики в восторге

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

На прошлой неделе фигуристка опубликовала фрагменты программы в своем Instagram, вызвав бурную реакцию поклонников. Вполне вероятно, именно с этим номером 19-летняя фигуристка выступит в показательных выступлениях после этапа «Гран-при» в Москве.

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О чем номер?

Программа поставлена канадцем Джоуи Расселом и исполняется под композицию популярнейшей американской певицы Билли Айлиш Idontwannabeyouanymore (в переводе с английского — «я больше не хочу быть тобой»). Песня, написанная Билли Айлиш совместно с братом, посвящена трудным взаимоотношениям девушки с самой собой и, в частности, своим телом. В официальном видео на Idontwannabeyouanymore Билли Айлиш стоит перед зеркалом и разговаривает сама с собой.

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В песне, в частности, есть такие слова: «не хочешь быть такой, разваливающейся на части дважды в день», «хочешь чувствовать себя так, как об этом говоришь» и «больно, а ты не можешь встряхнуться».

Легко предположить, что это — о личных переживаниях фигуристки, ее последних выступлениях и всем том, что происходит с ней в последние два года. На тренировке, запечатленной на видео, она катается с распущенными волосами и повторяет некоторые движения Билли Айлиш из официального видео.

Все это совсем не похоже на показательный номер, представленный Евгенией на «Гран-при» Канады — под нежную и мелодичную песню Windmills of Your Mind.

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Страсти по Билли

Почему в качестве музыкального сопровождения нового показательного была выбрана именно песня Билли Айлиш, догадаться несложно. 17-летняя американская исполнительница сейчас на пике, сводит с ума своих сверстниц по всему миру, но и у вполне успешных и состоявшихся бизнесвумэн постарше тоже пользуется уважением. Медведева несколько месяцев назад назвала Билли своей любимой певицей и даже ходила на ее концерт в Москве.



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И все бы ничего, но в июне случился небольшой скандальчик, связавший Билли Айлиш, Евгению Медведеву и ее главную антагонистку Алину Загитову. Не успела одна российская фигуристка (Медведева) сказать, что Айлиш — ее любимая певица, а Bad Guy — песня, которая постоянно проигрывается у нее на повторе, как другая (Загитова) выступила в одном из многочисленных шоу с номером под эту композицию.

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Постановщику Даниилу Глейхенгаузу потом пришлось оправдываться, что интервью бывшей подопечной он вообще не видел, а заодно и отбиваться от обвинений в плагиате от американской танцовщицы Джо Джо Гомес, посчитавший, что российский специалист утащил для Загитовой пару придуманных ею движений.

Впрочем, на своем первом официальном турнире, этапе «Гран-при» во Франции, Алина каталась в показательных выступлениях не под дерзкую музыку из «Плохого парня». У нее была программа совсем другой тональности — посвящение Людмиле Шалашовой, маме Даниила Глейхенгауз, долго работавшей с Загитовой и совсем недавно ушедшей из жизни.

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Реакция болельщиков

Вернемся к Медведевой. Преданные болельщики Евгении от анонса новой показательной программы пришли в восторг. Восхищение вызвали и выбор композиции, и распущенные волосы, и движения фигуристки. А «похитительнице» Bad Guy и юным и техничным победительницам предыдущих этапов «Гран-при» от фанатов немного досталось. Вот некоторые комментарии:

Nillaluna: «Очень интересная и страстная хореография у нового показательного! Тебе очень идет».

angelinaprituliak7: «Жень, это так классно!!! Может даже лучше, чем была бы показалка на, dad guy, Ну просто невозможно дождаться !!!».

Soul.of.a.child: «Вот это красиво, потому что женский вид спорта. Приятно смотреть на прекрасную Женю и ее танец, а не на маленьких девочек-роботов и их технику».