«Русские мозолят глаза». Кто и зачем топит наших фигуристок?
В этом году российские фигуристки не дают остальным выиграть ни одного этапа
В этом году российские фигуристки не дают остальным выиграть ни одного этапа
Чемпионская серия
Кому это может нравиться? Конечно, российским болельщикам. А кого это может раздражать? Весь остальной мир, само собой! Даже несмотря на большую любовь к нашим девушкам болельщиков из разных стран, те, кто принимают решения в фигурном катании, жаждут разнообразия и намерены достигать его самыми разными способами.
Этап
Куда делись баллы? Всё просто: судьи их сняли за странную ошибку — неверное ребро на лутце. И это не 1−2 балла, а в сумме целых 8 за два прыжка. Наглядно это можно увидеть в судейском протоколе: первые две строчки — сплошные минусы за два четверных лутца. А это, на секундочку, самый сложный прыжок, который сейчас
А вот выдержка из официальных документов
Важно отметить, что Щербакова при этом не падала, докручивала прыжок, чисто приземлялась — словом, в Китае её лутц выглядел так же идеально, как и в США. Но при этом получил от судей кучу минусов, которые вылились в значительно меньший суммарный балл, чем она могла бы получить. Неужели Анна всего за три недели разучилась прыгать? Очень сомнительно, учитывая, что за всё время её выступлений на юниорском уровне и на нескольких взрослых соревнованиях ни у одного из судей ни разу не возникало вопросов и претензий по качеству исполнения. А тут вдруг Щербакова исполняет в общей сложности пять лутцев в короткой и произвольной программах — и на всех судьи ставят «неясное ребро».
Несмотря на то что систему судейства ИСУ регулярно пересматривают с целью сделать оценки более прозрачными, однако инструменты для манипуляций до сих пор остаются. Что касается конкретно лутца, то он исполняется с внешнего ребра, и если фигурист заходит на прыжок с внутреннего (как во флипе), то это считается ошибкой и неофициально называется «флутцем». Если судьи не могут разглядеть, с какого именно ребра был исполнен прыжок, тогда в протоколе и появляется «неясное ребро» и, как следствие, минусы.
А самое прекрасное в этой мифической ошибке то, что разглядеть и уж тем более оспорить её невозможно. Потому специалисты все как один твердят, что никакого «неясного ребра» у Щербаковой (да и у других наших фигуристок) не заметили.
Я не вижу на лутце недокрута. А я недавно операцию делала на глаза! Пусть будет на их совести! Как же развиваться? Это совершенно идиотские правила.
Судьи словно говорят: не надо прыгать такие слишком хорошие прыжки, надо похуже, чтобы не ставили «внимание, ребро!» А я бы поставила неясное ребро на лутце Мияхаре, но не Анечке. Человеческий фактор. Кто ищет, тот найдёт.
Я несколько раз пересмотрела выступления Щербаковой и не заметила неясного ребра. Не знаю, с чем могут быть связаны такие решения технических специалистов. Возможно, не всем нравится, что только российские девушки исполняют четверные прыжки.
Четверной лутц стоит столько, что даже с неясным ребром он делает фигуристку на голову сильнее всех остальных. По этому поводу комплексовать не нужно, а надо работать над этим.
Русских девушек очень много, и они мозолят глаза, вот и хочется к ним придраться — наверное, это нормально. Никто не хочет видеть в финале
Гран-пришесть русских девочек. Зачем его тогда вообще проводить?
Но возможностей для судейских манипуляций полно и без этого. Те же компоненты, в которых оценка всё ещё, по сути, зависит от того, насколько тот или иной спортсмен впечатляет конкретного арбитра. И частенько в протоколах можно заменить особую «любовь» судей к русским фигуристкам, которые занимают самые высокие места.
Это могло бы показаться простой случайностью, совпадением или и вовсе закономерным снятием баллов. Если бы не одно обстоятельство. На двух последних этапах
Пока фигуристки занимают первые места, всё вроде бы нормально, чего возмущаться? Но эта тенденция на, мягко говоря, слишком придирчивое судейство в отношении российских спортсменок уже даёт свои негативные для нас плоды. Алина Загитова
И если Загитовой ещё удалось при этом судейском произволе остаться на втором месте и сохранить хорошие шансы на попадание в финал
В Китае Императрица сама ошиблась в короткой программе на своём коронном элементе, а вот в произвольной дважды исполнила его чисто (никто из конкуренток вообще не пытался), но ей жёстко порезали баллы за компоненты, хотя в этом Лиза, по идее, должна быть сильнее всех. Как итог — 2 балла отставания от Сатоко Мияхары и третье место, которое на 99% лишает Туктамышеву шансов на Финал
Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале
Гран-при.И я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе.
Промежуточный итог этой не самой приятной истории таков: судьи добились того, что в финале чемпионской серии
Другое дело, что с этой откровенной травлей российских фигуристок явно нужно