«Русские мозолят глаза». Кто и зачем топит наших фигуристок?

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Чемпионская серия Гран-при по фигурному катанию появилась в 1995 году. С тех пор ни разу не случалось такого, чтобы все шесть этапов выиграли спортсмены из одной страны. В этом сезоне всё идёт к тому, что этот волшебный сценарий воплотится в жизнь в женском одиночном катании. Он уже реализован на 66,67%, ведь четыре из шести этапов Гран-при выиграли российские фигуристки.

Кому это может нравиться? Конечно, российским болельщикам. А кого это может раздражать? Весь остальной мир, само собой! Даже несмотря на большую любовь к нашим девушкам болельщиков из разных стран, те, кто принимают решения в фигурном катании, жаждут разнообразия и намерены достигать его самыми разными способами.

«Пусть это будет на их совести»

Анна Щербакова выиграла в Китае, но могла заработать гораздо больше баллов. | Источник: Reuters

Этап Гран-при в Китае. Анна Щербакова обыгрывает всех конкуренток за явным преимуществом, легко побеждает на втором турнире подряд и с максимальным результатом первой из всех фигуристок отбирается в финал чемпионской серии. Круто? Ещё бы! Вопросы вызывают лишь баллы 15-летней дебютантки: в Америке она упала на дорожке шагов в короткой программе, а в Китае — выиграла её с мировым рекордом, опередив саму себя на шесть баллов. То есть, казалось бы, легко должна превзойти собственный результат. Но в произвольной в Китае Анна внезапно получила на восемь баллов меньше самой себя образца Skate America, хотя ни разу не упала! Как итог: 227,76 балла в Америке и 226,04 в Китае.

Куда делись баллы? Всё просто: судьи их сняли за странную ошибку — неверное ребро на лутце. И это не 1−2 балла, а в сумме целых 8 за два прыжка. Наглядно это можно увидеть в судейском протоколе: первые две строчки — сплошные минусы за два четверных лутца. А это, на секундочку, самый сложный прыжок, который сейчас кто-либо исполняет в фигурном катании. Хоть среди женщин, хоть среди мужчин. Из девушек его делают и вовсе только Анна Щербакова и Александра Трусова.

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А вот выдержка из официальных документов Гран-при США, где Щербаковой за те же самые прыжки поставили сплошные плюсы и она в итоге вошла в историю как исполнительница самого «дорогого» элемента в истории женского катания: каскада из четверного лутца и тройного тулупа.

Источник: Life

Важно отметить, что Щербакова при этом не падала, докручивала прыжок, чисто приземлялась — словом, в Китае её лутц выглядел так же идеально, как и в США. Но при этом получил от судей кучу минусов, которые вылились в значительно меньший суммарный балл, чем она могла бы получить. Неужели Анна всего за три недели разучилась прыгать? Очень сомнительно, учитывая, что за всё время её выступлений на юниорском уровне и на нескольких взрослых соревнованиях ни у одного из судей ни разу не возникало вопросов и претензий по качеству исполнения. А тут вдруг Щербакова исполняет в общей сложности пять лутцев в короткой и произвольной программах — и на всех судьи ставят «неясное ребро».

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Что это за ошибка?

Несмотря на то что систему судейства ИСУ регулярно пересматривают с целью сделать оценки более прозрачными, однако инструменты для манипуляций до сих пор остаются. Что касается конкретно лутца, то он исполняется с внешнего ребра, и если фигурист заходит на прыжок с внутреннего (как во флипе), то это считается ошибкой и неофициально называется «флутцем». Если судьи не могут разглядеть, с какого именно ребра был исполнен прыжок, тогда в протоколе и появляется «неясное ребро» и, как следствие, минусы.



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А самое прекрасное в этой мифической ошибке то, что разглядеть и уж тем более оспорить её невозможно. Потому специалисты все как один твердят, что никакого «неясного ребра» у Щербаковой (да и у других наших фигуристок) не заметили.

Я не вижу на лутце недокрута. А я недавно операцию делала на глаза! Пусть будет на их совести! Как же развиваться? Это совершенно идиотские правила. Татьяна Тарасова заслуженный тренер

Судьи словно говорят: не надо прыгать такие слишком хорошие прыжки, надо похуже, чтобы не ставили «внимание, ребро!» А я бы поставила неясное ребро на лутце Мияхаре, но не Анечке. Человеческий фактор. Кто ищет, тот найдёт. Инна Гончаренко тренер

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Я несколько раз пересмотрела выступления Щербаковой и не заметила неясного ребра. Не знаю, с чем могут быть связаны такие решения технических специалистов. Возможно, не всем нравится, что только российские девушки исполняют четверные прыжки. Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка

Четверной лутц стоит столько, что даже с неясным ребром он делает фигуристку на голову сильнее всех остальных. По этому поводу комплексовать не нужно, а надо работать над этим. Артур Дмитриев олимпийский чемпион

Русских девушек очень много, и они мозолят глаза, вот и хочется к ним придраться — наверное, это нормально. Никто не хочет видеть в финале Гран-при шесть русских девочек. Зачем его тогда вообще проводить? Мария Бутырская чемпионка мира

Но возможностей для судейских манипуляций полно и без этого. Те же компоненты, в которых оценка всё ещё, по сути, зависит от того, насколько тот или иной спортсмен впечатляет конкретного арбитра. И частенько в протоколах можно заменить особую «любовь» судей к русским фигуристкам, которые занимают самые высокие места.

Кто ещё пострадал?

Это могло бы показаться простой случайностью, совпадением или и вовсе закономерным снятием баллов. Если бы не одно обстоятельство. На двух последних этапах Гран-при, которые проходили во Франции и в Китае, судьи поставили то самое «неверное ребро» на девять лутцев из десяти в исполнении российских фигуристок. Помимо Анны Щербаковой пострадали ещё Алёна Косторная и Алина Загитова. Причём олимпийская чемпионка выступает на взрослом уровне уже третий сезон и к её лутцам претензий у судей никогда не было.

Алина Загитова тоже пострадала от судейства во Франции. | Источник: AP

Пока фигуристки занимают первые места, всё вроде бы нормально, чего возмущаться? Но эта тенденция на, мягко говоря, слишком придирчивое судейство в отношении российских спортсменок уже даёт свои негативные для нас плоды. Алина Загитова из-за этих мифических минусов (а если ещё и вспомнить потерянный балл за внезапно неверный тайминг…) проиграла в произвольной программе американке Мэрайе Белл 0,82 балла. А по сумме двух программ олимпийская чемпионка чудом осталась впереди на 3,17 балла. А если бы ей решили заминусовать ещё пару прыжков?

И если Загитовой ещё удалось при этом судейском произволе остаться на втором месте и сохранить хорошие шансы на попадание в финал Гран-при, то вот Елизавете Туктамышевой повезло куда меньше. Самая яркая представительница «зрелого женского» катания и самая возрастная обладательница тройного акселя не смогла ни на одном из этапов Гран-при подняться выше третьего места.

Елизавету Туктамышеву лишили финала Гран-при. | Источник: AP

В Китае Императрица сама ошиблась в короткой программе на своём коронном элементе, а вот в произвольной дважды исполнила его чисто (никто из конкуренток вообще не пытался), но ей жёстко порезали баллы за компоненты, хотя в этом Лиза, по идее, должна быть сильнее всех. Как итог — 2 балла отставания от Сатоко Мияхары и третье место, которое на 99% лишает Туктамышеву шансов на Финал Гран-при. Если бы Елизавета заняла второе место, то всё было бы иначе.

Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале Гран-при. И я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе. Алексей Мишин заслуженный тренер

Промежуточный итог этой не самой приятной истории таков: судьи добились того, что в финале чемпионской серии Гран-при, который пройдёт в Турине в начале декабря, совершенно точно не будет шести россиянок. Пока туда совершенно точно попадает Анна Щербакова, после Гран-при России к ней наверняка присоединится Александра Трусова, а после Гран-при Японии — Алёна Косторная и Алина Загитова. Четыре представительницы России (из шести) в финале Гран-при — о’кей, судьи, вам удалось добиться своего. Но вот победную серию наших чудо-девушек на этапах Гран-при уже вряд ли кто-то остановит. Вы можете поставить Трусовой и Косторной неясные рёбра и недокруты на всех прыжках, но они всё равно будут первыми, потому что-то, что творят эти девчонки на льду, никто не может повторить.

Другое дело, что с этой откровенной травлей российских фигуристок явно нужно что-то делать. Все фанаты ждут реакции от Федерации фигурного катания России, чтобы она защитила наших спортсменок. Но пока 15-летние девчонки воюют со всем миром в одиночку. Сегодня они побеждают. А что будет завтра?