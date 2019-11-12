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12:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудин объяснил, почему мужчины в фигурном катании отошли на второй план

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин объяснил, почему фигурное катание сегодня сильно помолодело по сравнению со спортом двадцатилетней давности.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Сейчас такое время, когда женщины сказали мужикам: “Отодвиньтесь, дайте мне руль: я поехала за медалями”. Мужчины немножко отошли на второй план. Спорт молодеет, — приводит слова Ягудин официальный сайт телерадиокомпании “Мир”. — Если мы берем фигурное катание, то средний возраст, например, мужчин, которые выигрывали, опять же, берем наших, — 21−22 года. Кулик, Урманов, Плющенко и я именно в этом возрасте выигрывали Олимпийские игры. Девчонки наши сейчас выигрывали и в 15, и в 16 лет».

По словам Ягудина, в скором времени поклонники фигурного катания увидят на соревнованиях пятерной прыжок.

«Буквально недавно на одном из турниров Александра Трусова сделала четыре четверных! Я в самый разгар своей карьеры со страхом шел на второй четверной, и это было в самом начале программы, когда не дай бог лишний раз куда-то повернуться, чтобы были силы прыгнуть. Нельзя искусственно сдерживать прогресс. Если ты в 15−16 лет готов или готова показывать и бить рекорды — вперед! Они уже могут, им это по силам, потому что они воспитывались по-другому. Я уверен, что пройдет еще n-ное количество лет, и мы увидим пятерной прыжок», — отметил Ягудин.

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