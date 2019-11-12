Ягудин рассказал, сколько он заработал за победу на Олимпиаде

«50 тысяч долларов от Олимпийского комитета и 50 тысяч долларов от нашей страны (я говорю про фигурное катание). Но это временные выплаты. Дальше идет самое приятное: это пожизненная пенсия олимпийского чемпиона. Ее получаю не я, а моя мама — больше 30 тысяч рублей», — приводит слова Ягудина «Мир 24».