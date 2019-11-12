«Активным гражданам» Москвы пообещали бесплатные билеты на фигурное катание

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — В Москве возник ажиотажный спрос на билеты на этап серии Гран-при по фигурному катанию, рассказал гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий столицы Александр Смирнов. Он пообещал, что бесплатные билеты на это мероприятие будут распределяться в том числе через систему «Активный гражданин».