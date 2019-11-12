«Активным гражданам» Москвы пообещали бесплатные билеты на фигурное катание
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — В Москве возник ажиотажный спрос на билеты на этап серии
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — В Москве возник ажиотажный спрос на билеты на этап серии
7 тысяч билетов распространяются бесплатно социальным слоям. В этом году часть билетов распространяется специальным бонусом через платформу «Активный гражданин.
Смирнов напомнил, что спрос на билеты на
Московский этап серии
В составе сборной России выступят: мужчины — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин; женщины — Станислава Константинова, Евгения Медведева, Александра Трусова; пары — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов; танцы — Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.