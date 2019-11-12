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13:45 (мск), источник: Интерфакс

«Активным гражданам» Москвы пообещали бесплатные билеты на фигурное катание

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — В Москве возник ажиотажный спрос на билеты на этап серии Гран-при по фигурному катанию, рассказал гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий столицы Александр Смирнов. Он пообещал, что бесплатные билеты на это мероприятие будут распределяться в том числе через систему «Активный гражданин».

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Источник: AP 2019
7 тысяч билетов распространяются бесплатно социальным слоям. В этом году часть билетов распространяется специальным бонусом через платформу «Активный гражданин.
Александр Смирнов

Смирнов напомнил, что спрос на билеты на Гран-при традиционно высок.

Московский этап серии Гран-при пройдет с 15 по 17 ноября в спорткомплексе «Мегаспорт».

В составе сборной России выступят: мужчины — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин; женщины — Станислава Константинова, Евгения Медведева, Александра Трусова; пары — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов; танцы — Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

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