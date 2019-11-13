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12 ноября, источник: TeamRussia.pro

Россия обратилась в ISU по поводу судейства и четверных прыжков

Руководство Федерации фигурного катании на коньках России (ФФКР) назвало необъективным судейство в отношении российских спортсменок.

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— Надеюсь, судейство на нашем этапе будет более объективным, чем на некоторых других. Мне как судье это странно видеть, — отметил на пресс-конференции, посвященной «Гран-при» России генеральный директор ФФККР Александр Коган.

— Вы наверняка хорошо знаете правила. Нельзя подавать протест на результат, на судейство. Изменение возможно только из-за математической ошибки, — подчеркнул президент ФФККР Александр Горшков. — Технический комитет отвечает за судей. Они рассматривают отчеты рефери с соревнования, где отмечают все детали, вторая часть — комиссия, которая оценивает судей. Раньше это делали на месте, теперь по видеозаписи. На основании двух отчетов делаются выводы.


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Мы обратились в технический комитет и обратили внимание на непоследовательность в ряде решении судей в отношении наших спортсменок. Кроме того, мы отправили копии вице-президенту ISU Александру Лакернику. Выскочить и требовать свободу Юрию Деточкину мы не можем. Максимум мы сделали.

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Президент ФФФКР также рассказал, что наша страна выступила с предложением к ISU об изменении правил в короткой программе у девушек.

— Включение четверного в короткую программу — вопрос, решаемый на конгрессе ISU, — подчеркнул Горшков. — У нас предложение по этому поводу есть. Предложения федераций присылаются в технический комитет, мы уже его направили. Ближайший конгресс в июне 2020 года. За три недели до него будет известно, включил ли технический комитет наше предложение в финальную заявку к конгрессу.

Напомним, что в данный момент женщинам запрещено исполнять четверные прыжки в короткой программе, что снижает оценки за первый прокат российских фигуристок, владеющих этим элементом.

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