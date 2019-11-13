Россия обратилась в ISU по поводу судейства и четверных прыжков
Руководство Федерации фигурного катании на коньках России (ФФКР) назвало необъективным судейство в отношении российских спортсменок.
Руководство Федерации фигурного катании на коньках России (ФФКР) назвало необъективным судейство в отношении российских спортсменок.
— Надеюсь, судейство на нашем этапе будет более объективным, чем на некоторых других. Мне как судье это странно видеть, — отметил на
— Вы наверняка хорошо знаете правила. Нельзя подавать протест на результат, на судейство. Изменение возможно только
Мы обратились в технический комитет и обратили внимание на непоследовательность в ряде решении судей в отношении наших спортсменок. Кроме того, мы отправили копии
Президент ФФФКР также рассказал, что наша страна выступила с предложением к ISU об изменении правил в короткой программе у девушек.
— Включение четверного в короткую программу — вопрос, решаемый на конгрессе ISU, — подчеркнул Горшков. — У нас предложение по этому поводу есть. Предложения федераций присылаются в технический комитет, мы уже его направили. Ближайший конгресс в июне 2020 года. За три недели до него будет известно, включил ли технический комитет наше предложение в финальную заявку к конгрессу.
Напомним, что в данный момент женщинам запрещено исполнять четверные прыжки в короткой программе, что снижает оценки за первый прокат российских фигуристок, владеющих этим элементом.