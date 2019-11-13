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11:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова признана спортсменкой года по версии журнала Glamour

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой 2019 года по версии журнала Glamour.

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Фигуристка обошла в голосовании легкоатлетку Марию Ласицкене, фехтовальщицу Яну Егорян и пловчиху Юлию Ефимову.

На церемонии вручения награды Загитова поблагодарила свою команду, отметив, что без этих у людей у нее ничего бы не получилось.

Загитова в нынешнем сезоне приняла участие в этапе Гран-при во Франции, заняв второе место. Также чемпионка Игр-2018 выступит на этапе в Японии, запланированном на 22—24 ноября.

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