Загитова признана спортсменкой года по версии журнала Glamour
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой 2019 года по версии журнала Glamour.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой 2019 года по версии журнала Glamour.
Фигуристка обошла в голосовании легкоатлетку Марию Ласицкене, фехтовальщицу Яну Егорян и пловчиху Юлию Ефимову.
На церемонии вручения награды Загитова поблагодарила свою команду, отметив, что без этих у людей у нее ничего бы не получилось.
Загитова в нынешнем сезоне приняла участие в этапе