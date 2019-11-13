Лед тронулся. Россия вступилась за своих звезд

Источник: Спорт-Экспресс

Накануне российского этапа «Гран-при России» руководство федерации фигурного катания России в лице президента Александра Горшкова и генерального директора Александра Когана выступило с рядом жестких заявлений. Было озвучено недовольство судейством россиянок в нынешнем сезоне — как рассказали представители федерации, обращения с просьбой проанализировать ситуацию были отосланы в технический комитет ISU и вице-президенту союза Александру Лакернику.

И это, кстати, уже вызвало бурную реакцию за рубежом, в частности в японских соцсетях. Там называют российских судей самыми предвзятыми, а призывают Японию бежать из ISU, потому что «у русских холодная война с США».

Еще одно, более глобальное событие может случиться летом 2020 года в совсем не зимнем Таиланде. Там состоится конгресс ISU, на котором будут рассматривать предложения от национальных федераций по изменению правил. Как заявил Горшков, Россия настаивает на отмене запрета на четверные прыжки в короткой программе у женщин.

Реально ли все поменять?

Речь о статье 611 правил ISU, в которой регламентировано, что может показать фигуристка в короткой программе. Конкретного запрета на четверные там нет, но среди возможных элементов упомянуты только двойные и тройные прыжки. Та же ситуация, к примеру, у юношей и девушек на юниорском уровне. Одинарных тоже совершать нельзя, как и пятерных. Говорят, что при написании правил никто не мог представить, что женщины освоят четверные. Впрочем, во время предыдущего конгресса ISU четверные уже начала исполнять Александра Трусова. Наверное, можно было зондировать почву раньше, но предугадать такое быстрое развитие женского катания было непросто.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/v3u-jCUlp6A" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь же вмешиваются бюрократические моменты. Поменять правила росчерком пера нельзя — для этого должен собраться целый конгресс. И еще непонятно, одобрит ли он такое нововведение. Как рассказал «СЭ» вице-президент организации Александр Лакерник, конгресс ISU собирает заявки не от федераций напрямую, а от технических комитетов. «Все зависит от решения техкома. Там шесть человек, как они решат — так и будет. Если не поддержат предложение, то сделать особенно ничего и не получится», — подчеркнул Лакерник.

Россия подала обращение в техком ISU по одиночному и парному катанию, но дойдет ли оно до голосования — неизвестно. Национальный состав комитета летом прошлого года был такой: председатель — итальянец, члены — из США, Бельгии, Японии, Финляндии, Австралии и Швейцарии. Компания для нас не особо дружелюбная. Точно известно, что недавно состав был также введен россиянин Федор Климов, с которым мы связываем особые надежды. Он заменил бывшего американского фигуриста Джона Кафлина, который совершил самоубийство в январе этого года после обвинений в домогательствах и насилии.



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Кто может нас поддержать?

Четверные не всегда работают за нас — однажды это уже сыграло и против России. На чемпионате мира в Японии подопечная Тутберидзе Элизабет Турсынбаева из сборной Казахстана отобрала благодаря четверному сальхову серебро у Евгении Медведевой. Но то было в произвольной программе. Что касается короткой, то отмена запрета теоретически выгодна лишь трем странам — России, Казахстану и, возможно, США (и то вряд ли, но оставим такой шанс из-за Алисы Лью).

Судя по тренировкам, всячески старается показать близость к четверным Рика Кихира. Россия, США и Япония могли бы составить серьезное лобби, но не факт, что его хватило бы для принятия решения. По большому счету, большинство федераций может элементарно воздержаться — когда на весах стоит спортивная интрига и абстрактный технический прогресс, выбор очевиден. Четверные есть в произвольной, прыгайте там.

Что изменит введение четверных?

Россиянки еще дальше оторвутся от преследовательниц. Правда, сейчас ситуация в фигурном катании меняется так быстро, что перспективы сезона-2020/21 кажутся непредсказуемыми. Но чисто математически четверной в короткой программе сразу даст успешным его исполнительницам надбавку примерно в пять баллов. Для сравнения — таблица разницы стоимости тройного и четверного прыжка в современном фигурном катании:

тулуп: 4,20 — 9,50.

сальхов: 4,30 — 9,70.

риттбергер: 4,90 — 10,50.

флип: 5,30 — 11,00.

лутц: 5,90 — 11,50.

аксель: 8,00 — 12,50.