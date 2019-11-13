Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Витязь
43
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Балтика
31
Футбол. Первый дивизион
18:30
Факел
СКА-Хабаровск
02
Футбол. Первый дивизион
18:30
Чайка
Мордовия
31
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Луч
31
Футбол. Первый дивизион
18:30
Текстильщик
Томь
02
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Ротор
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сочи
51
Хоккей. НХЛ
14.11
Нью-Джерси Дэвилз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
14.11
Нью-Йорк Айлендерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
14.11
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Енисей
40
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Йокерит
23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Авангард К
11
Хоккей. НХЛ
14.11
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.11
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Первый дивизион
12:30
Спартак-2
Армавир
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
СКА
13
Все события
Фоторепортажи
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Шестилетнему сыну Плющенко угрожают убийством

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская обратились в полицию из-за того, что их шестилетнему сыну Александру угрожают убийством.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Как сообщает «РЕН ТВ», ребёнку поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины.

«Да, есть такая история», — подтвердил информацию Плющенко.

Подробности инцидента пока неизвестны. Правоохранители проводят проверку. На страницу ребёнка в «Инстаграме» подписано более 300 тыс. человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

В августе сын Плющенко получил травму на тренировке по фигурному катанию — рассёк подбородок. Саша отрабатывал новый прыжок, двойной риттбергер, не смог удержать равновесие, упал и рассёк подбородок. Мальчика сразу же увезли в больницу, где наложили швы и запретили тренироваться в течение двух дней.

Евгений Плющенко также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира.

Читайте также
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Дисквалификация Гончаренко: почему это несправедливо
Валерий Карпин рассказал о миллиардных долгах «Ростова»
Bild: «Бавария» выбирает из трех европейских топ-тренеров
Медведев вел со счетом 5:1 в третьем сете, но уступил Надалю
Мостовой оценил первый месяц работы Тедеско в «Спартаке»
Джастин Бибер спародировал Артемия Панарина (видео)
«Утопить можно любого»: Быков высказался о ситуации Ковальчука
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь