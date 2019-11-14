Загитова: У меня выработался иммунитет к негативным комментариям

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«За последние годы у меня выработался иммунитет к негативным комментариям, и когда я натыкаюсь на что-то неприятное, меня это уже не трогает», — цитирует Алину Загитову Glamour.

По словам фигуристки, за одну-две недели до соревнований она перестает читать соцсети и настраивается на свои прокаты.

«Однако помню ситуацию, когда на чемпионате мира я увидела одно сообщение… Не буду его озвучивать, но скажу, что меня оно сильно разозлило. И в тот момент эта злость еще больше сподвигла меня выйти и выступить чисто», — заключила Загитова.