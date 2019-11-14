Загитова: У меня выработался иммунитет к негативным комментариям
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала как реагирует на негативные комментарии и сообщения в социальных сетях.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала как реагирует на негативные комментарии и сообщения в социальных сетях.
«За последние годы у меня выработался иммунитет к негативным комментариям, и когда я натыкаюсь на
По словам фигуристки, за
«Однако помню ситуацию, когда на чемпионате мира я увидела одно сообщение… Не буду его озвучивать, но скажу, что меня оно сильно разозлило. И в тот момент эта злость еще больше сподвигла меня выйти и выступить чисто», — заключила Загитова.
В нынешнем сезоне олимпийская чемпионка приняла участие в этапе