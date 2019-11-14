Тарасова: Роль комментатора этапа серии Гран-при в Москве — настоящий подарок

«Я буду комментировать эти соревнования и расцениваю эту возможность как настоящий подарок, — рассказала Тарасова. — Очень хочется, чтобы всем участникам этапа сопутствовала удача, чтобы каждому из ребят удалось сделать все намеченное. Программы у ребят очень сложные, все хорошо катаются».
На вопрос ТАСС о первом выступлении олимпийской чемпионки Ксении Столбовой, которая дебютирует на льду в паре с новым партнером Андреем Новоселовым, Тарасова ответила: «Счастливого пути. Да, я видела их тренировки, но тренировки — это еще не соревнования. Их у ребят пока еще не было, московский Гран-при будет первым».
Татьяна Тарасова отметила атмосферу, царящую на льду «Мегаспорта». «Обстановка очень хорошая. Все в ожидании. Будет интересно», — сказала тренер.
На этапе серии Гран-при в Москве выступят следующие российские фигуристы: Александра Трусова, Евгения Медведева, Станислава Константинова, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также танцевальные дуэты Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.