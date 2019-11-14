Призер Олимпиады рассказал об отчаянии после работы с Тутберидзе
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, японец Шома Уно рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе. Его слова приводит Blossom On Ice.
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, японец Шома Уно рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе. Его слова приводит Blossom On Ice.
«Тренировки в России на самом деле были очень тяжелыми, временами меня охватывало отчаяние. Очень много тогда приходилось работать самостоятельно», — заявил Уно. Фигурист отметил, что в этот период вспомнил о выступлениях на юниорском уровне.
Главной сложностью в жизни в России японец назвал языковой барьер. «Я не говорю ни
Летом 2019-го Уно проходил стажировку в группе Тутберидзе. После месяца тренировок он принял решение вернуться в Японию.
В текущем сезоне Уно занял восьмое место на этапе
Уно — серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и чемпионатов мира (2017, 2018). В прошедшем сезоне японец занял второе место в финале серии