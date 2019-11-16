Трусова и Медведева поборются за победу на этапе Гран-при в Москве
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Предпоследний в сезоне этап серии
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Предпоследний в сезоне этап серии
Традиционно российский этап
Московский этап
За счет положения в календаре московский этап приобретает дополнительную ценность для борьбы за финал
Главной звездой турнира в женском одиночном катании станет 15-летняя подопечная Этери Тутбридзе Александра Трусова. Она выступает на взрослых международных соревнованиях лишь первый сезон, однако ее уже можно поставить в один ряд с безоговорочными лидерами. Этап в Москве станет вторым для нее в текущей серии, ранее Трусова выступила на турнире в канадской Келоуне и выиграла его, обновив собственные же мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02).
Однако вряд ли ее саму интересуют эти математические расклады, ведь в произвольной программе фигуристка заявила сразу четыре четверных прыжка. Такой же технический набор был у россиянки в Келоуне, так что при чистом исполнении она в очередной раз может переписать рекорды. Ранее в финал уже вышла другая ученица Тутберидзе Анна Щербакова, также владеющая четверными прыжками.
Важным турнир в Москве получится и для двукратной чемпионки мира и Европы 19-летней Евгении Медведевой. Она тоже выступала в Келоуне, однако у нее тот турнир не получился. Серьезные ошибки в короткой программе и лишь пятое место по сумме двух выступлений. Другой результат ждали от фигуристки с таким статусом.
Однако борьба за финал для Медведевой еще не завершена. Если она сможет одержать победу на домашнем
Третьей россиянкой на турнире будет 19-летняя Станислава Константинова. Ранее она выступила на этапе в
В последние годы мужское российское одиночное катание переживает период застоя. Больших побед болельщики не видели уже очень давно. Были серебряные медали чемпионатов Европы от Дмитрия Алиева и Александра Самарина, а Михаил Коляда даже забирался на третью позицию на мировом первенстве. Но вот золотые награды на крупнейших турнирах все никак не покорялись.
В Москве эта неприятная тенденция может завершиться. Самарин и Алиев, заявленные для участия на домашнем этапе, набрали серьезный ход, а их последние выступления внушают оптимизм. У обоих фигуристов чрезвычайно сложные программы, а с этого сезона они начинают обретать стабильность.
Реальных соперников на льду «Мегаспорта» у них будет немного — японец Сёма Уно, переживающий худший отрезок своей карьеры, его соотечественник Томоно Кадзуки и канадец Нам Нгуен, но вряд ли
Моментом истины станет московский этап для двукратных чемпионов Европы в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В межсезонье они уехали в США тренироваться у Марины Зуевой и на текущий момент все никак не могут найти себя. На этапе в Келоуне они стали третьими, так что на московском льду им нужно побеждать. В соперниках будут чрезвычайно талантливые подопечные Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у которых в активе уже есть победа на турнире в
В соревнованиях танцевальных дуэтов однозначными фаворитами домашнего этапа будут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, менее недели назад завоевавшие первое в карьере золото на
Состязания в короткой программе у мужчин на московском этапе стартуют в 14:00 мск. В 16:00 мск на лед выйдут танцоры, в 18:30 мск — девушки, в 20:30 мск — пары. В заключительный соревновательный день мужчины начнут представление произвольных программ в 13:30 мск, танцевальные дуэты — в 15:40 мск, девушки — в 17:30 мск, пары — в 19:45 мск. Традиционные показательные выступления пройдут в воскресенье.