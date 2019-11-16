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15 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Вернули времена Плющенко и Ягудина? Наши фигуристы сотворили чудо в первый день Гран-при России

Самарин, Алиев, Игнатов — так выглядит русский подиум после короткой программы.

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Источник: Спорт-Экспресс

Российский этап Гран-при Мужчины
Короткая программа

1. Самарин (Россия) — 92,81
2. Алиев (Россия) — 90,64
3. Игнатов (Россия) — 87,54
4. Уно (Япония) — 87,29
5. Васильев (Латвия) — 87,08
6. Нгуен (Канада) — 87,01.

Тенденция меняется

Уж сколько за последние сезоны было сказано о том, что мужское одиночное катание российской публике все равно. У нас любят смотреть на победы, поэтому как только из фигурного катания ушел Евгений Плющенко, последний фигурист с победным традициями, интерес к нему затух. Весь огонь на себя взяли девушки, ни о каких принципиальных противостояниях типа Самарин vs Коляда и не слышно.

Но начало этого сезона, кажется, начало если не поворачивать маятник, то хотя бы немного тормозить этот разрыв. Самарин и Алиев отлично выступили на своих первых этапах Гран-при в Москве и в Москве вполне могут оформить выход в туринский финал. Это при том, что фактически разыгрывается четыре места, а не шесть — Натан Чен и Юдзуру Ханю идут вне конкурса.

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Самарин рискует и выигрывает, Алиев — совсем рядом

После первого дня соревнований в «Мегаспорте» все идет даже лучше, чем можно было представить. Да, состав здесь не бомбический, но есть латыш Васильев, японец Уно, к тренировкам с которым приступил Стефан Ламбьель, канадец Нам Нгуен. Но все они проиграли сразу трем россиянам. Золото короткой программы ожидаемо взял Самарин с фантастическим для короткой программы контентом: четверной лутц + тройной тулуп, четверной флип и тройной аксель. За первый каскад 21-летний москвич получил невероятные +5,09 по GOE, правда, риск с флипом все с лихвой вернул: — 5,50. Тем не менее, Александр — настоящий мужик. С такими прыжками он заслужил быть наверху точно сильнее, чем, например, Васильев, который ни одного четверного не прыгнул.


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Самарин с прессой после выступления общаться не стал, с улыбкой извинился и ушел. Готовиться к произвольной. Выиграет — финал Гран-при обеспечен, и там, пожалуй, он будет одним из главных претендентов на бронзу, а если не пойдет что-то у двух великих — то и их покусать может.

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Алиев катался без таких 11-балльных перепадов и как-то скромнее, да и публика после четверных Самарина несколько успокоилась — зато Дмитрий все сделал. Тройной лутц + тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель — все на плюсы, хоть латышская судья и поставил за последний прыжок «-1». 90,64 — вторая стартовая позиция перед субботой тоже по делу.

Сенсация Игнатова и нормальное судейство

Но если такое развитие ситуации было хотя бы предсказуемым, то по-настоящему взорвал лед Макар Игнатов. Подопечный Евгения Рукавицына никогда на Гран-при не выступал, а прошлый сезон провел на Кубках России и Санкт-Петербурга. Последний его топ-результат — четвертое место на юниорском финале Гран-при 2017 года. И вот — дебют, «Мегаспорт» еще не заполнен, еще люди у входа пытаются продать билеты, а в кассах говорят, что самых «дешевых» билетов по 3500 рублей осталось 29 штук.

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И в такой расслабленной атмосфере Игнатов выходит первым номером и сначала легко делает четверной сальхов + тройной тулуп, потом четверной тулуп. На акселе небольшая ошибка в приземлении — но это личный рекорд, 87,54.

После этого 19-летний петербуржец скажет, что ему все ночь снилось фигурное катание и он вообще слабо понимал, что происходит вокруг. Вот такое, немного юношеское, восприятие. Но и такой дебют в тумане суперуспешен. Результат Игнатова атаковали поочередно Нгуен, Васильев, Уно — все остановились менее чем в полбалла.

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На всякий случай скажем о судействе — может закрасться мысль, что наших тащат. Но вот протокол соревнований.

Российская судья Мария Грибоносова-Гребнева — пятая. Немного выбиваются из ряда компоненты Алиеву, но в целом никаких «грибов», как называют на сленге завышенные оценки, нет.

Теперь ждем произвольную программу. Последний русский подиум на Гран-при в России был в далеком 1998 году, тогда тройка выглядела так — Урманов, Плющенко, Абт. Удастся ли нашим мужчинам вернуться отечественное одиночное катание на уровень рубежа веков — это вопрос не завтрашнего дня и даже не этого сезона. Но тенденция очень приятная.

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