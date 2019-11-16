Вернули времена Плющенко и Ягудина? Наши фигуристы сотворили чудо в первый день Гран-при России
Самарин, Алиев, Игнатов — так выглядит русский подиум после короткой программы.
Самарин, Алиев, Игнатов — так выглядит русский подиум после короткой программы.
1. Самарин (Россия) — 92,81
2. Алиев (Россия) — 90,64
3. Игнатов (Россия) — 87,54
4. Уно (Япония) — 87,29
5. Васильев (Латвия) — 87,08
6. Нгуен (Канада) — 87,01.
Уж сколько за последние сезоны было сказано о том, что мужское одиночное катание российской публике все равно. У нас любят смотреть на победы, поэтому как только из фигурного катания ушел Евгений Плющенко, последний фигурист с победным традициями, интерес к нему затух. Весь огонь на себя взяли девушки, ни о каких принципиальных противостояниях типа Самарин vs Коляда и не слышно.
Но начало этого сезона, кажется, начало если не поворачивать маятник, то хотя бы немного тормозить этот разрыв. Самарин и Алиев отлично выступили на своих первых этапах
После первого дня соревнований в «Мегаспорте» все идет даже лучше, чем можно было представить. Да, состав здесь не бомбический, но есть латыш Васильев, японец Уно, к тренировкам с которым приступил Стефан Ламбьель, канадец Нам Нгуен. Но все они проиграли сразу трем россиянам. Золото короткой программы ожидаемо взял Самарин с фантастическим для короткой программы контентом: четверной лутц + тройной тулуп, четверной флип и тройной аксель. За первый каскад 21-летний москвич получил невероятные +5,09 по GOE, правда, риск с флипом все с лихвой вернул: — 5,50. Тем не менее, Александр — настоящий мужик. С такими прыжками он заслужил быть наверху точно сильнее, чем, например, Васильев, который ни одного четверного не прыгнул.
Самарин с прессой после выступления общаться не стал, с улыбкой извинился и ушел. Готовиться к произвольной. Выиграет — финал
Алиев катался без таких 11-балльных перепадов и
Но если такое развитие ситуации было хотя бы предсказуемым, то
И в такой расслабленной атмосфере Игнатов выходит первым номером и сначала легко делает четверной сальхов + тройной тулуп, потом четверной тулуп. На акселе небольшая ошибка в приземлении — но это личный рекорд, 87,54.
После этого 19-летний петербуржец скажет, что ему все ночь снилось фигурное катание и он вообще слабо понимал, что происходит вокруг. Вот такое, немного юношеское, восприятие. Но и такой дебют в тумане суперуспешен. Результат Игнатова атаковали поочередно Нгуен, Васильев, Уно — все остановились менее чем в полбалла.
На всякий случай скажем о судействе — может закрасться мысль, что наших тащат. Но вот протокол соревнований.
Российская судья Мария
Теперь ждем произвольную программу. Последний русский подиум на