Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после
Россияне получили 86,09 балла, показав свой лучший результат в сезоне. Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье идут на втором месте (82,56), выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин — на третьем (72,01). Российский дуэт Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов занимает шестое место (67,04), их соотечественники Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин располагаются на седьмой строчке (66,52).
На этапе
Ранее в пятницу российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли первые три места в короткой программе. Позднее в пятницу короткую программу представят женщины и пары. В субботу произвольные программы представят мужчины, женщины и пары, а также дуэты покажут произвольный танец. В воскресенье пройдут традиционные показательные выступления.