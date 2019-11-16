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15 ноября, источник: ТАСС

Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россиянка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит на арене «Мегаспорт» в Москве.

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19-летняя Медведева получила за свой прокат 76,93 балла, второе место занимает 15-летняя россиянка Александра Трусова (74,21), третье — американка Мэрайя Белл (67,11). Другая россиянка, 19-летняя Станислава Константинова, идет 11-й (54,36).

В нынешнем сезоне Медведева выступала на этапе Гран-при в канадской Келоуне, где заняла пятое место. Для Трусовой этап в Москве также второй, в Келоуне она одержала победу, обновив собственные мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02).

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.

Позднее в пятницу короткую программу представят пары. В субботу произвольные программы представят мужчины, женщины, пары и дуэты. В воскресенье пройдут показательные выступления.

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