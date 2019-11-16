Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россиянка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на предпоследнем в сезоне этапе серии
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россиянка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на предпоследнем в сезоне этапе серии
19-летняя Медведева получила за свой прокат 76,93 балла, второе место занимает 15-летняя россиянка Александра Трусова (74,21), третье — американка Мэрайя Белл (67,11). Другая россиянка, 19-летняя Станислава Константинова, идет 11-й (54,36).
В нынешнем сезоне Медведева выступала на этапе
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов
Позднее в пятницу короткую программу представят пары. В субботу произвольные программы представят мужчины, женщины, пары и дуэты. В воскресенье пройдут показательные выступления.