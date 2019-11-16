Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

В нынешнем сезоне Медведева выступала на этапе Гран-при в канадской Келоуне, где заняла пятое место. Для Трусовой этап в Москве также второй, в Келоуне она одержала победу, обновив собственные мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02).