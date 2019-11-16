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15 ноября, источник: БЕЛТА

Марина Зуева заняла 6-е место на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева заняла 6-е место в женских стартах группы А на дистанции 3000 м этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Марина Зуева пробежала дистанцию за 4 мин. 7,803 сек.

Победу праздновала канадка Изабель Вейдеманн — 4 мин. 4,679 сек. Второе место осталось за голландкой Карлийн Ахтереекте (4 мин. 5,153 сек.). Бронзу выиграла еще одна канадка Ивани Блонден (4 мин. 6,080 сек.). Несколько неожиданно осталась вне тройки призеров титулованная чешка Мартина Сабликова, которая считалась одной из главных претенденток на место в числе призеров в этом виде программы. В итоге она стала четвертой с результатом 4 мин. 6,404 сек.

В стартах мужчин на 5000 м в группе А белорусы не выступали. Золото досталось голландцу Патрику Русту, установившему рекорд трека, который отныне равен 6 мин. 16,615 сек. Его соотечественник Йоррит Бергсма завоевал серебро (6 мин. 22,297 сек.). Бронза на счету россиянина Дениса Юскова, чей итоговый результат 6 мин. 22,543 сек. Разочаровал поклонников своего таланта многократный олимпийский чемпион Свен Крамер из Нидерландов, оказавшийся далеко за пределами тройки сильнейших, на 13-й позиции (6 мин. 28,530 сек.).

На старт этапа Кубка мира в Минске вышли 250 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, Национальный олимпийский комитет, республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», МКСК «Минск-Арена».

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