Бойкова и Козловский лидируют среди пар после короткой программы на Гран-при в Москве

Источник: ИТАР-ТАСС

Россияне набрали 80,14 балла. Второе и третье места также занимают представители России — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (76,81), Ксения Столбова и Андрей Новоселов (68,74) соответственно.

Для Бойковой и Козловского этот этап стал вторым в сезоне, до этого они одержали победу в канадской Келоуне. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года. В 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.

Тарасова и Морозов также проводят второй этап в текущем сезоне, в Келоуне они стали третьими. Также они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными (2018, 2019) и бронзовыми призерами мировых первенств (2017), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), победителями (2016) и бронзовыми призерами (2018) финала Гран-при, серебряными призерами Универсиады (2013).

Столбова является чемпионкой Олимпийских игр 2014 года в Сочи в командном турнире в паре с Федором Климовым, также спортсмены завоевали серебро Олимпиады-2014 в индивидуальных соревнованиях. После Игр пара распалась — Столбова посвятила некоторое время восстановлению здоровья после травм, после чего стала выступать в паре с новым партнером Андреем Новоселовым.