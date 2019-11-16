Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Кипр
Шотландия
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Салават Юлаев
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Спартак
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
ХК Динамо
Сибирь
20
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Авангард
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Азербайджан
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Словения
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Россия
Бельгия
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота Уайлд
Каролина Харрикейнз
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Германия
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Австрия
Македония
Хоккей. НХЛ
23:59
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй Лайтнинг
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.11
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
17.11
Баффало Сэйбрз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
17.11
Монреаль Канадиенс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.11
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
17.11
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.11
Питтсбург Пингвинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
17.11
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
17.11
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Сборные
04:30
Колумбия
Перу
10
Все события
Фоторепортажи
25UFC Fight Night в Москве
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
15:44 (мск), источник: ТАСС

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин занял первое место на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит на арене «Мегаспорт» в Москве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

21-летний Самарин по сумме короткой и произвольной программ набрал 264,45 балла. Второе и третье места также заняли россияне — Дмитрий Алиев (259,88) и Макар Игнатов (252,87) соответственно.

Данный результат позволил Самарину выйти в финал Гран-при.

Читайте также
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Финляндия пишет историю, Берг прорубил Швеции окно в Европу
«Локомотив» готов отпустить Миранчуков в Европу за 25 млн
Овечкин крушил врагов и забивал, но спасти «Вашингтон» не смог
Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе 1 млн в месяц
Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем в Рованиеми
Против «Ростова» могут открыть уголовное дело из-за долгов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь