Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин занял первое место на предпоследнем в сезоне этапе серии
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин занял первое место на предпоследнем в сезоне этапе серии
21-летний Самарин по сумме короткой и произвольной программ набрал 264,45 балла. Второе и третье места также заняли россияне — Дмитрий Алиев (259,88) и Макар Игнатов (252,87) соответственно.
Данный результат позволил Самарину выйти в финал