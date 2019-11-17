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16 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Не идеальные, но лучшие. У мужчин — российский подиум в «Гран-при»

Такого не было больше 20 лет.

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Источник: Спорт-Экспресс

Москва. «Гран-при». Кубок «Ростелекома». Мужчины. Произвольная программа. 1. Александр Самарин (Россия) — 171,64. 2. Дмитрий Алиев (Россия) — 169,24. 3. Макар Игнатов (Россия) — 165,33. 4. Сома Уно (Япония) — 164,95. 5. Морис Квителашвили (Грузия) — 161,72. 6. Нам Нгуен (Канада) — 159,19.

Итог. 1. Александр Самарин (Россия) — 264,45. 2. Дмитрий Алиев (Россия) — 259,88. 3. Макар Игнатов (Россия) — 252,87. 4. Сома Уно (Япония) — 252,24. 5. Нам Нгуен (Канада) — 246,20. 6. Денис Васильев (Латвия) — 241,09.

Российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли весь пьедестал на московском этапе серии «Гран-при» впервые с 1998 года. Россияне неидеально исполнили свои произвольные программы, но избежали падений.

Победы любят тишину

После исполнения короткой программы в Москве захвативший лидерство Александр Самарин был крайне немногословен. В микст-зоне не стал вообще ничего говорить, а только извинился. На пресс-конференции позже поблагодарил зрителей за поддержку, отшутился по поводу возможного соперничества с Александрой Трусовой, заметив, что гораздо лучше будет пообщаться после произвольной программы. Словно боялся расплескать эмоции, которые так нужны в прокате, когда что-то идет не по плану или требуется не ударить лицом в грязь перед заполненной домашней ареной.

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По большому счету громко радоваться тому, что Самарин, Дмитрий Алиев и дебютант серии Макар Игнатов захватили лидерство после первого дня соревнований в Москве, боялись многие. Все-таки яркие вспышки в виде отдельных удачных прокатов у наших парней периодически случались, однако чтобы, что называется, «дожать», довести дело до итогового триумфа всегда чего-то не хватало. Даже после самых лучших тренировок случались падения, в ответ на вопросы о которых ребята разводили руками, отводили глаза, нервно улыбались или вовсе спасались бегством из микст-зоны.

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Уверенный дебютант

Мужской турнир на российском этапе серии «Гран-при» в этом плане получился необычным: за два дня соревнований у лидирующего российского трио лишь одно падение — у Самарина в короткой программе на четверном флипе, дорогом и непростом прыжке. Хотя с точки зрения исполнения изначально задуманных элементов лучшим стал Игнатов, допустив за два проката лишь одну помарочку на каскаде в произвольной программе и приземлив четыре четверных прыжка, пусть и самые простые — тулуп и сальхов.


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Стоит отметить, что к такой важной для себя бронзе домашнего этапа 19-летний фигурист шел с самого старта сезона — сначала ярко блеснув на контрольных прокатах сборной России, а затем — на турнире в Оберстдорфе.

— Макар Игнатов иногда на тренировках делает такие элементы, что приходится грызть локти, — рассказывал об одногруппнике Алиев еще в декабре 2017 года. Теперь кусать их, судя по всему, придется и многим другим.

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Арифметика Алиева

А вот для самого Дмитрия прокат, позволивший ему взять серебро в Москве, начался обескураживающе. Лутц и тулуп, которые должны были быть четверными, получились только тройными. Однако фигурист продолжал произвольную программу, как ни в чем не бывало, и все-таки выжал из нее два четверных тулупа — сольно и в каскаде. Правда, из-за ошибок на первых двух прыжках один из тройных лутцев в каскаде был обнулен, но в целом Алиев держал все под контролем и не допускал серьезных потерь. Теперь с 24 очками он имеет хорошие шансы впервые в карьере отобраться в Финал серии, если на японском этапе не случится чего-либо из области фантастики.

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Новый рекорд Самарина

Самарин начал произвольную программу c нового мирового рекорда — за каскад из четверного лутца и тройного тулупа он получил 5,42 бонусных балла, обновив свой же рекорд за этот элемент, зафиксированный в короткой программе накануне (5,09). Однако эти два прыжка словно отняли у Александра все силы, из-за чего следующие два получились тройными, хотя должны были быть четверными. Прыжки у фигуриста вообще шли непросто — достаточно посмотреть по какой оси они исполнялись, но в этом и сила Самарина — он будет вытягивать элемент до последнего и упадет, если на спасение совсем не останется шансов. В итоге Саша дотерпел и выдрал первую в карьере победу на этапе «Гран-при» и добыл путевку в Финал серии.

Любопытно, что с полученными баллами российские парни были бы на подиуме и на других этапах, а потому любые разговоры о лояльности домашнего судейства едва ли имеют право на жизнь. Просто все наши парни на конкретно взятом турнире были мужиками и выжали из себя все возможное, сделав наконец-то, чего всего от них так ждут.

Екатерина Беспалова

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