Не идеальные, но лучшие. У мужчин — российский подиум в «Гран-при»
Такого не было больше 20 лет.
Такого не было больше 20 лет.
Москва. «Гран-при». Кубок «Ростелекома». Мужчины. Произвольная программа. 1. Александр Самарин (Россия) — 171,64. 2. Дмитрий Алиев (Россия) — 169,24. 3. Макар Игнатов (Россия) — 165,33. 4. Сома Уно (Япония) — 164,95. 5. Морис Квителашвили (Грузия) — 161,72. 6. Нам Нгуен (Канада) — 159,19.
Итог. 1. Александр Самарин (Россия) — 264,45. 2. Дмитрий Алиев (Россия) — 259,88. 3. Макар Игнатов (Россия) — 252,87. 4. Сома Уно (Япония) — 252,24. 5. Нам Нгуен (Канада) — 246,20. 6. Денис Васильев (Латвия) — 241,09.
Российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли весь пьедестал на московском этапе серии «Гран-при» впервые с 1998 года. Россияне неидеально исполнили свои произвольные программы, но избежали падений.
После исполнения короткой программы в Москве захвативший лидерство Александр Самарин был крайне немногословен. В
По большому счету громко радоваться тому, что Самарин, Дмитрий Алиев и дебютант серии Макар Игнатов захватили лидерство после первого дня соревнований в Москве, боялись многие.
Мужской турнир на российском этапе серии «Гран-при» в этом плане получился необычным: за два дня соревнований у лидирующего российского трио лишь одно падение — у Самарина в короткой программе на четверном флипе, дорогом и непростом прыжке. Хотя с точки зрения исполнения изначально задуманных элементов лучшим стал Игнатов, допустив за два проката лишь одну помарочку на каскаде в произвольной программе и приземлив четыре четверных прыжка, пусть и самые простые — тулуп и сальхов.
Стоит отметить, что к такой важной для себя бронзе домашнего этапа 19-летний фигурист шел с самого старта сезона — сначала ярко блеснув на контрольных прокатах сборной России, а затем — на турнире в Оберстдорфе.
— Макар Игнатов иногда на тренировках делает такие элементы, что приходится грызть локти, — рассказывал об одногруппнике Алиев еще в декабре 2017 года. Теперь кусать их, судя по всему, придется и многим другим.
А вот для самого Дмитрия прокат, позволивший ему взять серебро в Москве, начался обескураживающе. Лутц и тулуп, которые должны были быть четверными, получились только тройными. Однако фигурист продолжал произвольную программу, как ни в чем не бывало, и
Самарин начал произвольную программу c нового мирового рекорда — за каскад из четверного лутца и тройного тулупа он получил 5,42 бонусных балла, обновив свой же рекорд за этот элемент, зафиксированный в короткой программе накануне (5,09). Однако эти два прыжка словно отняли у Александра все силы,
Любопытно, что с полученными баллами российские парни были бы на подиуме и на других этапах, а потому любые разговоры о лояльности домашнего судейства едва ли имеют право на жизнь. Просто все наши парни на конкретно взятом турнире были мужиками и выжали из себя все возможное, сделав
Екатерина Беспалова