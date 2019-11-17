Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россиянка Александра Трусова победила на этапе
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россиянка Александра Трусова победила на этапе
Трусова, шедшая второй после короткой программы, в произвольной стала лучшей с результатом 160,26 балла и заняла итоговое первое место с общей суммой 234,47 балла.
Второе место заняла другая россиянка Евгения Медведева. Лидировавшая после короткой программы двукратная чемпионка мира получила от судей 148,83 балла за прокат произвольной и стала второй на этапе с суммарным результатом 225,76 балла.
Третьей стала американка Мэрайя Белл — 205,67 балла.