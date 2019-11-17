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16 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россиянка Александра Трусова победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

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Трусова, шедшая второй после короткой программы, в произвольной стала лучшей с результатом 160,26 балла и заняла итоговое первое место с общей суммой 234,47 балла.

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Медведева успешно выступила на Гран-при Москвы

Второе место заняла другая россиянка Евгения Медведева. Лидировавшая после короткой программы двукратная чемпионка мира получила от судей 148,83 балла за прокат произвольной и стала второй на этапе с суммарным результатом 225,76 балла.

Третьей стала американка Мэрайя Белл — 205,67 балла.

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