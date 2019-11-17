Медведева не задумывалась о попадании в финал Гран-при на этапе в Москве

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19-летняя Медведева заняла на этапе серии Гран-при в Москве второе место, набрав 225,76 балла. Победительницей стала ее соотечественница Александра Трусова (234,47). Таким образом, Медведева не попала в финал серии, который пройдет в декабре в Турине.

«Давайте посчитаем баллы — пятое и второе места [на этапах], — констатировала Медведева. — Думала ли я о попадании в финал вчера? Нет, я думала о сегодняшней произвольной программе. В первых сезонах, когда все выигрывала, даже не было в голове, что не попаду в финал — выходила, каталась и попадала, но сейчас я более профессионально отношусь ко всему, не забегаю вперед».

Медведева лидировала после короткой программы.

Вчера пришла в номер после короткой программы, посмотрела фото с проката, оценила хороший макияж, все — забыли. Сегодня я расслаблюсь, развлекусь, увижу родных и друзей и сконцентрируюсь на показательном выступлении. Евгения Медведева российская фигуристка

На вопрос о неправильном ребре на лутце, за который спортсменка получает сниженную оценку за элемент, она ответила: «Я понимаю, что на мне уже клеймо внутреннего ребра на лутце, но если посмотреть на него два-три сезона назад, и сейчас — он стал намного лучше. Я не претендую на чистое наружное ребро, но знаю точно, что довольно-таки много спортсменов исполняют тройной лутц с такой же техникой, как и я. Надеюсь, буду улучшать этот элемент».