Медведева не задумывалась о попадании в финал Гран-при на этапе в Москве
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева не думала о попадании в финал
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева не думала о попадании в финал
19-летняя Медведева заняла на этапе серии
«Давайте посчитаем баллы — пятое и второе места [на этапах], — констатировала Медведева. — Думала ли я о попадании в финал вчера? Нет, я думала о сегодняшней произвольной программе. В первых сезонах, когда все выигрывала, даже не было в голове, что не попаду в финал — выходила, каталась и попадала, но сейчас я более профессионально отношусь ко всему, не забегаю вперед».
Медведева лидировала после короткой программы.
Вчера пришла в номер после короткой программы, посмотрела фото с проката, оценила хороший макияж, все — забыли. Сегодня я расслаблюсь, развлекусь, увижу родных и друзей и сконцентрируюсь на показательном выступлении.
На вопрос о неправильном ребре на лутце, за который спортсменка получает сниженную оценку за элемент, она ответила: «Я понимаю, что на мне уже клеймо внутреннего ребра на лутце, но если посмотреть на него
Также Медведева является двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов