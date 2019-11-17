Медведева сравнила себя с Загитовой

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«Алина Загитова говорит, что катается для удовольствия? Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа», — рассказала фигуристка.

Медведева добавила, что является двукратной чемпионкой мира, поэтому не должна кататься плохо.

Пятый этап Гран-при прошел 15 и 16 ноября в московском ледовом дворце «Мегаспорт». Медведева набрала 225,76 балла по итогам обеих программ и заняла второе место на турнире. Фигуристка уступила лишь соотечественнице Александре Трусовой (234,47).