Медведева сравнила себя с Загитовой

«Алина Загитова говорит, что катается для удовольствия? Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа», — рассказала фигуристка.
Медведева добавила, что является двукратной чемпионкой мира, поэтому не должна кататься плохо.
Пятый этап Гран-при прошел 15 и 16 ноября в московском ледовом дворце «Мегаспорт». Медведева набрала 225,76 балла по итогам обеих программ и заняла второе место на турнире. Фигуристка уступила лишь соотечественнице Александре Трусовой (234,47).
После Олимпиады-2018, где Медведева выиграла две серебряные медали, она перешла от Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто (Канада). В минувшем сезоне ей не удалось отобраться в Финал Гран-при и на чемпионат Европы, а на чемпионате мира, куда Медведева поехала, победив в Финале Кубка России, фигуристка выиграла бронзу.