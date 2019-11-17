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10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева сравнила себя с Загитовой

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о впечатлениях от своих выступлений, сравнив себя с фигуристкой Алиной Загитовой, об этом сообщает «Газета.ру».

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«Алина Загитова говорит, что катается для удовольствия? Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа», — рассказала фигуристка.

Медведева добавила, что является двукратной чемпионкой мира, поэтому не должна кататься плохо.

Пятый этап Гран-при прошел 15 и 16 ноября в московском ледовом дворце «Мегаспорт». Медведева набрала 225,76 балла по итогам обеих программ и заняла второе место на турнире. Фигуристка уступила лишь соотечественнице Александре Трусовой (234,47).

После Олимпиады-2018, где Медведева выиграла две серебряные медали, она перешла от Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто (Канада). В минувшем сезоне ей не удалось отобраться в Финал Гран-при и на чемпионат Европы, а на чемпионате мира, куда Медведева поехала, победив в Финале Кубка России, фигуристка выиграла бронзу.

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